Mediaset toma medidas con Risto Mejide en la programación: 'Todo es mentira' cambia su horario de emisión en Cuatro

'Todo es mentira' está aprovechando la brillante inercia de Cuatro, que, tras varios días consecutivos a punto de hacerlo, este jueves consumó el sorpasso a Telecinco, su 'hermana mayor'. El récord de 'Horizonte' con Iker Jiménez y Carmen Porter fue decisivo en el hecho de que el canal de Mediaset escalara a la segunda posición en el ranking dentro del terreno de las cadenas privadas. Sin embargo, a ese meneo en el tablero de juego de las audiencias también contribuyeron otros espacios de daytime como el formato encabezado por Risto Mejide.

Este jueves, el programa de actualidad logró un destacado 9,7% de cuota de pantalla y congregó a más de 800 mil telespectadores de media. Se trató del segundo mejor registro histórico en share desde que arrancó su andadura en antena y del mayor resultado del año; con una ventaja de 5,5 puntos sobre La Sexta, su competidor directo.

🔵 Brutal lo que está logrando @todoesmentiratv en Cuatro al subir ayer hasta el 9.7% de share



🔴 El magazine con @ristomejide a la cabeza logra su 2º MEJOR DATO HISTÓRICO en share y reúne a 805.000 espectadores de media



¡BRAVO! 🙌🏼#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/0esBIo4ohf — Dos30' (@Dos30TV) September 4, 2026

Pues bien, coincidiendo con ese récord anual, Risto Mejide ha anunciado la decisión que ha adoptado Mediaset sobre la inminente continuidad de 'Todo es mentira': a partir del próximo lunes, 7 de septiembre, el espacio, también comandado por Laila Jiménez, cambiará su horario de emisión con una importante ampliación en la duración que no implicará una elevación de sueldo, tal y como bromeó el publicista al oficializar la noticia.

Con todo, a partir de la próxima semana, sin más dilación, 'Todo es mentira' se extenderá desde las 15:30 hasta las 19:00 horas, lo que significa que ganará treinta minutos más en detrimento del concurso 'Lo sabe, no lo sabe' de Xuso Jones, que, en su caso, verá reducida su presencia en la parrilla de Cuatro a apenas una hora.

🔴 #TEM anuncia la ampliación de la duración del programa 📺



A partir del lunes 7 de septiembre, de lunes a viernes de 15:30h a 19:00h, en Cuatro

https://t.co/PvmPiFceN8 — Cuatro (@cuatro) September 4, 2026

Este estratégico movimiento, que confirma la clara apuesta y confianza del grupo Mediaset por 'Todo es mentira' y su acreditado equipo, busca impulsar aún más a Cuatro en un momento muy dulce para el canal y, de paso, satisfacer ese notorio incremento de la demanda de contenidos de corte político que se viene atisbando de un tiempo a esta parte.

Así queda la programación vespertina de Cuatro desde el lunes 7 de septiembre: