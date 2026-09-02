Noche de récord en Cuatro: 'Código 10' firma la mejor audiencia de la historia con su exclusiva y lidera frente a todas las cadenas

'Código 10' dio la campanada en el arranque de su nueva temporada en Cuatro con una exclusiva de enorme calado: un informe de las fuerzas de seguridad que sí alertaba sobre una entrada masiva en Ceuta para los días en los que se produjo el asalto de más de 70.000 migrantes y que, por tanto, contradiría el relato del Ministerio de Interior encabezado por Marlaska.

Una información que rápidamente alcanzó una resonancia desorbitada en redes y que se ha traducido en unos datos de audiencia de récord. El programa conducido por Nacho Abad y David Aleman registró su máximo histórico con un espectacular 13,5% de cuota de pantalla y 758.000 telespectadores de media.

🚨 ¡ARRANCAMOS #Codigo10 con una #EXCLUSIVA!



👉 Marlaska recibió el 29 de julio un informe de un organismo de la Policía Nacional que alertaba de un “riesgo extremo de entrada masiva” en Ceuta.



🔴 #Codigo10 en @cuatro con @Nacho_Abad y @davidalemantv

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En total, más de 2,3 millones de televidentes pasaron en algún momento por la emisión, que se convirtió en lo más seguido de la noche, refrendando un liderazgo absoluto sobre todas las televisiones: La 1 se quedó en un 9,9% con 'Dog House', Antena 3 firmó un 10,9% con 'En tierra lejana', Telecinco se hundió con 'Cine 5 Estrellas (6,6%) y La Sexta no despuntó con 'El Taquillazo' (4,4%).

El estreno de temporada de #Código10 en el prime de @cuatro VUELA LÍDER ABSOLUTO de su franja con un 13.5%, 758.000 y 2.301.000 espectadores únicos



🔴 16.4% en el TC



🔴 MÁXIMO HISTÓRICO#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/GWlk1vwVGU — Dos30' (@Dos30TV) September 2, 2026

Gracias a un exhaustivo informe cualitativo elaborado por la consultora Dos30', podemos profundizar mucho más en el rendimiento de 'Código 10' en su comienzo de curso en Cuatro. Por targets de edad, el programa producido por Mandarina despuntó en adultos-jóvenes con un 14,1% y en adultos con un reseñable 14,4% de share.

Por su lado, la curva minuto a minuto fue claramente ascendente. El primer minuto registró un 11,6% y el último un poderoso 16,5%. La cuota máxima se alcanzó a las 01:24 horas con casi un 20% (19,6%); el minuto con mayor seguimiento se produjo a las 23:22 horas con más de 1,1 millones de fieles.

En cuanto a mercados, 'Código 10' arrasó en Castilla-La Mancha (24,7%), en Baleares (20,4%) y Comunidad Valenciana (19,7%). Por encima de la media nacional también se situaron regiones como Asturias (18,4%), Murcia (18,1%), Madrid (16,1%) y Andalucía (14%). Las comunidades donde menos se vio fueron Cataluña y Navarra con un 7% y 6% de cuota respectivamente.

Antes, 'Horizonte', después de la gran acogida cosechada el lunes en el inicio de curso, también marcó un excepcional resultado en la franja del access al prime time. El espacio, con Iker Jiménez nuevamente en Ceuta y con Carmen Porter moderando desde plató, obtuvo un 10,4% de share y rebasó la barrera del millón de espectadores. Al igual que 'Código 10', también lideró frente a todas las cadenas.

Si bien, 'Horizonte' superó a 'First Dates' en Telecinco (9,1%), a 'Viaje al centro de la tele' en La 1 de RTVE (9,3%) y a la reposición de 'El Hormiguero' en Antena 3 (8,9%). Respecto a su rival más directo, 'El Objetivo' de Ana Pastor en La Sexta, le aventajó en hasta seis puntos, pues éste se conformó con un pobre 4,2% de cuota media en el access del canal de Atresmedia.

ENORME de nuevo #Horizonte en el access de @cuatro LÍDER ABSOLUTO de su franja con un 10.4%, 1.062.000 y 3.220.000 espectadores únicos



➡️ Mejora en un +27.4% la excelente cuota del canal en el día



➡️ 12.5% en el TC



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Estas extraordinarias cifras elevaron a Cuatro a un formidable 8,2% de share en el cómputo global de la jornada, quedándose a solo tres décimas de dar el sorpasso a Telecinco, su supuesta 'hermana mayor', que saldó el martes con un 8,5%. En este auge del canal secundario de Mediaset también tuvieron que ver otros espacios regulares.

En ese sentido, mención aparte merecen 'En boca de todos', que con un 9,4% en la mañana se impuso a 'Al rojo vivo' de Ferreras, su competidor más inmediato, en casi cuatro puntos; 'Todo es mentira', que anotó uno de sus mejores datos del año con un 8,2%; y 'Lo sabe, no lo sabe' con Xuso Jones, que se disparó a máximo histórico en la tarde de Cuatro al marcar un 7,2%.