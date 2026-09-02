Caos en la transición de 'Malas Lenguas' de La 2 a La 1 de TVE: Un micro abierto por error deja en evidencia a Gonzalo Miró

Como cada día, tras la emisión de 'La Promesa' y 'Valle Salvaje' en La 1, 'Malas Lenguas' da el salto de La 2 a la cadena principal de TVE. Sin embargo, este martes 1 de septiembre se ha producido un surrealista momento debido a un problema técnico. Cosas del directo, pero que ha puesto de manifiesto el caos absoluto en el plató del programa conducido por Gonzalo Miró, al que un micro abierto le ha jugado una mala pasada.

Mientras la pantalla mostraba la señal general del plató, se ha colado de fondo el audio superpuesto de un vídeo de producción mientras las cámaras captaban en directo al personal técnico trabajando a contrarreloj para ordenar la escenografía. Por si esto fuera poco, un micro abierto permitía que la audiencia escuchara a la perfección a Gonzalo Miró dirigiéndose a su compañera, que acababa de llegar: "¡Coño, Hinestrosa! ¿Cómo estás?".

Aunque lo que más ha llamado la atención de los usuarios de las redes sociales ha sido cuando, por este error técnico, mientras continuaba pinchada la imagen del plató, se escuchaba de fondo uno de los videos que se mostrarían a lo largo de la tarde. Se trata de una pelea en un autobús en el que se escucha a una mujer gritar: "Te voy a dar una hostia que te voy a mandar a tu país". Por un momento se podía pensar que se trataba de una frase soltada por alguien del plató, pero nada más lejos de la realidad, pues, tras la frase se puede oír: "A continuación, en 'Malas Lenguas'.

Fallo al comienzo de ‘Malas Lenguas’ en La 1… 😅 pic.twitter.com/VLxOLNJChm — Pablo (@pabloo_c5) September 1, 2026

Tras el momento de caos, Gonzalo Miró y Ana Hinestrosa continuaron 'Malas Lenguas' con total normalidad

Pese al revuelo que el fallo técnico había ocasionado, Gonzalo Miró y Ana Hinestrosa continuaron el programa con total normalidad. Los presentadores dieron la bienvenida a los espectadores como si nada hubiese pasado, dando paso al sumario de los temas previstos para esa tarde. En ningún momento se hizo mención alguna al incidente ocurrido, pese a que el vídeo del momento no tardó en viralizarse por redes sociales.

El pasado lunes, 'Malas Lenguas' iniciaba una nueva etapa en RTVE. Tras el salto de Jesús Cintora a 'Mañaneros 360', Gonzalo Miró se ha hecho cargo del programa vespertino de TVE, pero no estará solo en esta nueva aventura profesional. Esther Palomera, hasta ahora colaboradora del espacio, lo presentará junto a él en la emisión de La 2, mientras que Ana Hinestrosa lo hará en la de La 1.

Y lo cierto es que estos cambios no han afectado a la audiencia. En su primera entrega, el espacio de La 2 registró 534.000 espectadores, lo que se tradujo en un 7,7% de share. Por su parte, en el tramo de La 1, ascendió hasta los 754.000 espectadores de media con un 10,8 de cuota de pantalla. Unos registros que ponen de manifiesto lo asentado que está 'Malas Lenguas' en las tardes de TVE.