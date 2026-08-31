Ya es oficial: 'El Hormiguero' de Pablo Motos confirma la fecha del estreno de su 21ª temporada en Antena 3

Después de que RTVE anunciara ese domingo la fecha en la que 'La Revuelta' de David Broncano estrenará su tercera temporada, ahora ha sido Antena 3 quién ha hecho lo propio con 'El Hormiguero' de Pablo Motos.

Así, la cadena de Atresmedia ha confirmado que la 21ª temporada de 'El Hormiguero' llegará el próximo lunes 7 de septiembre a las 21:45 horas. Ese mismo día será cuando David Broncano y todo su equipo regresen a TVE con su nueva temporada cargada de novedades.

Ese mismo día también regresará 'Cifras y letras' al access prime time de La 2 con nuevos programas después de que durante el verano hayan estado emitiendo reposiciones. Por su parte, 'Horizonte' con Iker Jiménez regresa este lunes 31 de agosto a Cuatro con un especial desde Ceuta y 'First Dates' seguirá en Telecinco tras ofrecer nuevos programas durante todo el verano. Mientras que La Sexta también lanzará previsiblemente la nueva temporada de 'El Intermedio' tras sustituir esta semana sus reposiciones por especiales de 'El Objetivo' sobre Ceuta.

Por ahora, Antena 3 no ha avanzado ninguna novedad en 'El hormiguero'. Ni siquiera ha emitido un avance sobre la tradicional película con la que arranca cada temporada protagonizada por los invitados que pasaron durante el año pasado por el plató del programa.

No obstante, si que cabe señalar que el propio Pablo Motos avanzó que el programa volvería con algunos cambios en septiembre. "Nosotros volvemos en septiembre con algunas novedades que aún no podemos contar, pero yo creo que van a gustar bastante. Feliz verano a todos, poneros protector para el sol, cuidaros mucho y os queremos. Estaremos en 'El Hormiguero", aseguró entonces el presentador antes de marcharse de vacaciones.