Antena 3 mueve ficha y fija el estreno de 'La mesa' con Cristina Pardo para la próxima semana contra la final de 'El Grand Prix'

Antena 3 ha iniciado la cuenta atrás oficial para el estreno de 'La Mesa', el nuevo programa de Cristina Pardo con el que saltará al prime time de la cadena, firmando uno de los grandes estrenos de la temporada. Su debut ocurrirá precisamente durante la primera semana del nuevo curso televisivo, con su primera emisión fechada para el próximo miércoles 2 de septiembre a las 23:00 horas, con una reposición de 'El Hormiguero' como telonero.

Con ello, en su primera noche en Antena 3, Cristina Pardo tendrá que lidiar con un peso pesado como es la final de 'El Grand Prix' que La 1 emitirá el próximo miércoles tras quedarse el hueco vacío después de la final de 'Maestros de la costura Celebrity'. Por el momento se desconoce la estrategia de Telecinco con respecto a esta noche y la primera semana del curso, con 'La isla de las tentaciones 11' calentando motores para su estreno.

Tras una sucesión de misteriosos vídeos promocionales que han contado con estrellas de la casa como Pablo Motos, Carlos Alsina o Matías Prats entre otros, la última promo del nuevo espacio de Antena 3 mostraba su elemento clave por excelencia: la mesa redonda que la periodista presidirá con otras cuatro sillas que ocuparán todo tipo de perfiles relacionados con la actualidad.

Cristina Pardo aterrizará en el prime time de Antena 3 con 'La Mesa' el próximo 2 de septiembre

"Ahora sí", afirma Cristina Pardo en la promo final de 'La Mesa' tras pasear por los pasillos de Atresmedia y comprobar que finalmente el plató de su nuevo programa ha recibido la pieza más importante y protagonista del formato. Será el próximo miércoles 2 de septiembre, en plena semana de estrenos y regresos con motivo del inicio de la nueva temporada televisiva, cuando la periodista arranque este nuevo formato.

😉 Ya la tenemos.



📅 ¡Ah! Y la fecha, también.



🤩 El próximo miércoles 2 de septiembre a las 23:00h llega #LaMesa con @cristina_pardo a @antena3com pic.twitter.com/NQCKTtMz9P — La Mesa (@LaMesa_A3) August 26, 2026

Tal y como Atresmedia ha adelantado antes de su estreno, el espacio tendrá como eje principal la actualidad, tomando los sucesos más destacados de cada semana como punto de partida de la emisión, abordando cuestiones que han marcado la agenda informativa y poniendo el foco en sus protagonistas. De esta forma, la antigua presentadora de 'Más vale tarde' y su equipo tratarán de ofrecer una nueva óptica para hablar sobre lo que sucede y su impacto en la sociedad.

Es por eso que 'La Mesa' intentará sentar en sus sillas a los protagonistas de cada relato de actualidad, con Cristina Pardo al cargo de las preguntas y lo que hay que escuchar detrás de ellas. El formato pretende así ir más allá de una sucesión de entrevistas o una tertulia televisiva más, buscando conformar un espacio en directo con vida propia que combine la información con el entretenimiento y abierto a todo tipo de ángulos y miradas.