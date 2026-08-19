La declaración de intenciones de Cristina Pardo ante el inminente estreno de 'La Mesa', con petición a la audiencia de Antena 3: "Que sean indulgentes"

Cristina Pardo se encuentra ultimando detalles antes de protagonizar su salto al prime time de Antena 3 con 'La Mesa', un nuevo formato que combinará información, actualidad y entretenimiento con 'El Hormiguero' como telonero. Así, la presentadora, que pasará su primera temporada alejada de 'Más vale tarde' para apostar por este nuevo proyecto, ha adelantado en una reciente entrevista algún que otro detalle sobre el programa.

"Grabar promos es divertido, porque no tienes en ese momento una tensión máxima. Estoy con ilusión, estoy a la expectativa, y, hombre, algo de nervios tengo, porque quiero que las cosas salgan bien", ha reconocido la colaboradora de Pablo Motos en una entrevista para la web de Antena 3 desde el set de grabación de uno de los vídeos promocionales de 'La Mesa'.

Cristina Pardo se prepara para aterrizar en el prime time de Antena 3 con 'La Mesa': "Espero que sea muy entretenido"

Así, Cristina Pardo no ha ocultado el gran reto y la presión que supone su salto al prime time de la cadena. "A medida que vayan pasando los días, más nervios", ha explicado sobre su desembarco en Antena 3, cuya fecha aún no ha sido anunciada. "Normalmente arrancar un programa es un incordio porque hay una mezcla de ilusión, pero una mezcla de dificultades, una mezcla de novedades, de aprender a trabajar de formas distintas…", ha señalado.

La tenemos 😏



📺 Muy pronto, #LaMesa con Cristina Pardo en Antena 3. pic.twitter.com/ESiwU2EBua — La Mesa (@LaMesa_A3) August 14, 2026

"Cada programa tiene una forma de trabajar que no tiene nada que ver con el anterior", ha advertido sobre esta nueva etapa, en la que se aleja de las tardes de La Sexta, dejando a Iñaki López al frente de 'Más vale tarde'. A su vez, asegura que 'La Mesa' irá más allá de hacerse eco de las noticias, consiguiendo a los protagonistas de las mismas para sentarlos en el programa en una tertulia que se alejará de lo convencional.

En ese sentido, Cristina Pardo espera contar con el apoyo del público en esta nueva apuesta. "Espero que el programa sea muy entretenido, que la gente además pueda informarse en ese programa, que sea riguroso, pero que el rigor no se confunda con el rigor mortis, y por lo tanto, te puedas divertir con la actualidad, a pesar de toda la que está cayendo", ha asegurado la periodista.

Y la presentadora de 'La Mesa' no ha dudado en dirigirse a la audiencia de Antena 3 con una petición de cara a su estreno. "Que sean indulgentes, también exigentes, y que nos miren con los mismos buenos ojos que les miramos nosotros a ellos", ha pedido la colaboradora habitual de la tertulia de actualidad de 'El Hormiguero', que arrancará el nuevo curso televisivo con nuevo formato.