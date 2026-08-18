Estupor absoluto con 'En boca de todos' por contar con Luis Rubiales como corresponsal por el terremoto de Granada

Granada ha vuelto a temblar este martes por la mañana y obedeciendo a la actualidad informativa, 'En boca de todos' se ha desplazado hasta la provincia de la mano de un corresponsal. Sin embargo, lo que pocos espectadores esperaban es que ese reportero especial fuese Luis Rubiales, que ha conectado con el espacio de Cuatro para describir la situación en la ciudad tras un nuevo terremoto de magnitud 4,8. Un movimiento que ha causado todo un revuelo en redes.

El ex presidente de la RFEF se está volviendo un rostro habitual en el magacín capitaneado por David Aleman en ausencia de Nacho Abad, que continúa sus vacaciones de verano. Si bien ya acudió a plató este mes para protagonizar una fuerte bronca con Pablo Fernández, el ex directivo ha reaparecido este martes en nuestras pantallas como reportero del espacio de Cuatro en Granada.

Luis Rubiales se convierte en corresponsal de 'En boca de todos' y llueven las críticas en redes

Luis Rubiales ha conectado desde el centro de Granada ofreciendo una improvisada crónica sobre el suceso, asegurando que el temblor le ha pillado "paseando por el río Genil" junto a su padre. "Ya que estás ahí haciendo un poco de reportero de 'En boca de todos', cuéntanos un poco el sentir de la gente", ha propuesto entonces David Aleman, con el ex futbolista ya en pantalla.

#ÚLTIMAHORA | Nuevo terremoto en Granada.



El seísmo ha alcanzado una magnitud de 4,7 y aseguran haber sentido hasta tres sacudidas. Conectamos con Luis Rubiales para conocer cómo se ha vivido.



🔴 #EnBocaDeTodos en @cuatro con @davidalemantv

➡ https://t.co/OiGsSTHtqS pic.twitter.com/0ofU1Jv7IM — En boca de todos (@EnBocaDe_Todos) August 18, 2026

"Hay miedo. Aunque esta es una zona sísmica, incluso recuerdo de pequeño en Motril, en mi pueblo, que había terremotos, pero llevaba mucho tiempo sin sentir algo como el terremoto de la una de la madrugada de hace dos días. Fue tremendo, toda la casa se movió", ha comenzado explicando el de Motril.

A su vez, ha asegurado que según avanzaba por el centro de la ciudad, ha ido encontrándose con gente "muy asustada" con miedo de entrar en sus casas tras el seísmo. Y es que, este nuevo temblor ha dejado cornisas y árboles caídos. Sin embargo, la conexión ha experimentado un giro de 180 grados cuando el presentador de 'En boca de todos' le ha preguntado por la situación en Ceuta, dado que el ex directivo tiene familia ahí.

"Nuestra Administración tiene que actuar de otra manera”, ha comentado Luis Rubiales antes de despedir la conexión en directo, que ha generado un sinfín de críticas en redes por la determinación del programa de Cuatro al escogerlo como reportero. "No han tenido mejor idea que llamar a Rubiales como reportero por los terremotos en Granada hoy. Merecemos el apocalipsis post eclipse", ha escrito una espectadora enfadada en X.

@cuatro ¿Por qué utilizáis a Rubiales como reportero?

Que, además, por la calidad de la información que da parece que del terremoto no se ha enterado ni un piquito. https://t.co/4ng9m0cDAt — Javi Bellaciao 🇵🇸 🔻 (@javibellaciao) August 18, 2026

y el reportero es rubiales de verdad este país no te lo acabas https://t.co/o7394Z6gZV — claudia (@claucvn) August 18, 2026

"Conectamos con Luis Rubiales" no era una frase que me esperase en 2026. https://t.co/dGTilMdBS5 — Álvaro 騎士 (@arubarobc) August 18, 2026

Lo de que den voz al mamarracho este es que 💀 https://t.co/O5XPZ0O5CQ — Julen 🇪🇺🇵🇲 (@julenbio) August 18, 2026

Pa que llamar a un experto de verdad ???? https://t.co/azu70dakyj — ssm. (@mss_mss07) August 18, 2026

Efectivamente, nada mejor que contactar con un experto en "terremotos" 😂 — Juan Manuel (@juatmac) August 18, 2026

El delincuente Rubiales ahora es experto en Terremotos, 😂 — Vueter (@DP8089082040550) August 18, 2026

Experto en terremotos, Luis Rubiales. — especulorum (@especulorum) August 18, 2026