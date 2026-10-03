Las audiencias dictan una clara sentencia a la cobertura de RTVE frente a La Sexta sobre el fracaso del decreto de vivienda

La 1 de RTVE y La Sexta modificaron sus programaciones este viernes 2 de octubre para ofrecer una amplia cobertura de la crisis política y social derivada del fracaso de los decretos de vivienda que, finalmente, no fueron convalidados en el Congreso de los Diputados. Un escenario que podría precipitar la convocatoria de elecciones generales a otoño.

A la espera de novedades en ese sentido, ambas cadenas, con públicos objetivos idénticos, se volcaron con la información. Además de sus programas de daytime, redoblaron la apuesta con especiales nocturnos de 'Malas Lenguas' en La 1 y de 'Al rojo vivo' en La Sexta. Y la audiencia escogió de forma muy rotunda el canal en el que informarse.

Nuevamente, con suele suceder en este tipo de coberturas, La 1 de RTVE se llevó esta jornada clave, liderando el cómputo global del día con un destacado 13,5% de cuota de pantalla frente al 13% de Antena 3, el 9,9% de Telecinco, el 7,5% de Cuatro y el bajo 5,7% de La Sexta, que, sorprendentemente, no estimuló sus resultados en medio de este contexto.

Ese liderazgo en el día para La 1 estuvo propiciado por el abultado registro que promedió en la franja matinal, cuando casi rozó el 20% (19,7%) gracias al excelente funcionamiento de 'La hora de La 1' y 'Mañaneros 360'. Ambos formatos impulsaron sus audiencias ante la sesión extraordinaria en el Congreso: Silvia Intxaurrondo registró un 18,6% y Jesús Cintora se disparó a un 20,5%, siendo el tercer mejor dato del año para el magacín producido por La Cometa TV.

Ayer #Mañaneros360 fue LÍDER indiscutible con un 20.5% de share y una media de 750.000 espectadores en @La1_tve



🟠 3ª mejor cuota del año



🟠 Supera los 2.7 millones de espectadores únicos#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/XWwRvdyQTw — Dos30' (@Dos30TV) October 3, 2026

Por otro lado, el especial informativo de 13:55 a 14:55 horas, antesala de la votación, mantuvo el ritmo con un gran 15%. En su caso, 'Directo al grano' y 'Malas Lenguas' también encontraron un filón en la actualidad al crecer a un 13,5% de share en ambos casos; siendo la tercera y segunda mejor cuota histórica respectivamente. Esto hizo que La 1 de RTVE también se hiciera con el control de la tarde con un 12,5% de media.

En su edición habitual de tarde, @MalasLenguas_Tv logra un 13.5% de share y 1.099.000 espectadores de media en @La1_tve



👅 RÉCORD del año



👅 Más de 3.2 millones de espectadores únicos #QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/Y0loAC80rc — Dos30' (@Dos30TV) October 3, 2026

Ayer @algrano_rtve LIDERA su franja de emisión y CRECE hasta el 13.5% de share y 1.146.000 espectadores de media en la tarde de @La1_tve



👉 3er mejor dato del año



👉 Supera los 3.2 millones de espectadores únicos#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/m91O6WwbPF — Dos30' (@Dos30TV) October 3, 2026

En cuanto a los 'Telediarios', la primera edición se elevó a un 16,1%, con casi 1,6 millones de espectadores de media. La segunda, con una versión extendida que se prolongó hasta las 22:15 horas, cosechó un reseñable 14% y congregó a más de 1,4 millones. Ambas consolidaron la segunda plaza por detrás de 'Antena 3 Noticias' (23,4% y 17,3%).

No obstante, por la noche, La 1 sí que pinchó en su apuesta por una entrega extra de 'Malas Lenguas'. Con Gonzalo Miró y Esther Palomera al frente, obtuvo un 7,4% en su primer tramo y un 8,8% en el segundo (el grueso de la emisión). Apenas congregó 576.000 espectadores y nada tuvo que hacer frente el 'Belenazo' de 'De Viernes', que arrasó en Telecinco con un 19,7% y más de 1,2 millones de fieles.

👅 El especial de @MalasLenguas_Tv en el Prime Time de @La1_tve anota un 8.8% de share y supera el medio millón de espectadores



👅 Más de 3.7 millones de espectadores únicos conectaron con el programa#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/TedCLeafvG — Dos30' (@Dos30TV) October 3, 2026

En general, salvo en este último caso, La 1 de TVE aprovechó satisfactoriamente la candente actualidad y logró posicionarse como referencia. Todo lo contrario a lo sucedido con La Sexta, que, como apuntábamos antes, no auspició sus rendimientos. El canal de Atresmedia levantó toda su parrilla y ofreció información ininterrumpida en sus diferentes magacines e informativos, en una cobertura que concluyó con el especial 'Al rojo vivo' de Antonio García Ferreras.

Pues bien, las cifras fueron elocuentes. Lejos de subir, la versión natural de 'Al rojo vivo' en la mañana decreció a un mal 5,7%, prácticamente duplicado por 'En boca de todos' en Cuatro (11,1%). En la franja vespertina, 'Más vale tarde' no pasó del 5,6% y, en la noche, 'Al rojo vivo: Elecciones, la decisión de Sánchez' se ancló también al 5%, empeorando incluso las métricas que suele anotar 'Equipo de Investigación'. Por su parte, los informativos tampoco despuntaron, con un 6,9% para 'La Sexta Noticias 14 horas' (frente al 12,1% de 'Noticias Cuatro 1') y con un 7,8% para las 'Noticias 20 horas'. Mención aparte merece igualmente 'La Sexta Clave', que tampoco generó interés (5,1%). En conclusión, el público dio la espalda a la cadena en una jornada decisiva.