Lista completa de colaboradores de 'Cosas Nuestras', el nuevo programa de La 1 de RTVE con rostros de 'Aquí la Tierra' y 'Vamos a ver'

La 1 de TVE estrena este sábado 'Cosas Nuestras', su nuevo magacín de actualidad y entretenimiento para las tardes de sábados y domingos con Aida Bao y Aitor Albizua como presentadores. Los sábados el programa toma el relevo de 'Cine de barrio' tras su salto a La 2 y se emitirá de 19:00 a 21:00 horas mientras que los domingos acabará a las 20:30 horas para dar el relevo a 'Aquí la tierra' con Marc Santandreu.

'Cosas nuestras', producido por RTVE en colaboración con Catorce Producciones, ofrecerá una mirada cercana y entretenida a la realidad, con la actualidad como hilo conductor. Actualidad, curiosidades y entretenimiento convivirán en un formato pensado para acompañar a los espectadores durante las tardes del sábado y el domingo con un tono cercano y accesible para todos los públicos.

Con 'Cosas nuestras', Aida Bao se estrenará como presentadora titular en TVE después de que estos dos últimos años haya ejercido de presentadora sustituta de Jesús Cintora en 'Malas Lenguas' en 2025 y este verano de Silvia Intxaurrondo en 'La Hora de La 1' junto a Álex Barreiro y de Javier Ruiz en 'Mañaneros 360' tras su marcha a La Séptima y antes de la llegada de Cintora al programa matinal.

Por su parte, Aitor Albizua suma un nuevo proyecto a su trayectoria compaginándolo con 'Cifras y letras' volviendo a ponerse al frente de un magacín tras el fallido 'La familia de la tele'. No obstante, en los últimos años el presentador también se ha puesto al frente de la cobertura del Orgullo, 'La noche del Benidorm Fest' así como 'El comodín'.

Los colaboradores de 'Cosas nuestras'

Juan Pablo Carpintero, Giovanna González y David Arango, colaboradores de 'Cosas nuestras'

La periodista Giovanna González, que se despedía hace unos días de 'Vamos a ver' tras casi diez años formando parte de Telecinco como reportera y subdirectora de 'Socialité' y posteriormente como colaboradora y reportera del programa de Patricia Pardo, encabezará una sección dedicada a redes sociales, donde buscará también la participación del público desde casa (recogiendo las historias y anécdotas de los espectadores) y presentará piezas que ahondan en más de 70 años de archivo de Televisión Española.

Juan Pablo Carpintero, quién hasta el pasado mes de julio era uno de los reporteros más reconocidos de 'Aquí la tierra', se hará cargo de la sección de mascotas, presentando curiosidades, comportamientos, trucos y casos concretos de perros y gatos que necesiten adopción.

Por su parte, el meteorólogo David Arango, que actualmente presentaba El Tiempo y 'Conexión Asturias' en TPA será el hombre del tiempo de 'Cosas nuestras'. Así, cada fin de semana será el encargado de actualizar la información meteorológica y de dar las claves sobre la climatología.

Además, una red de reporteros recorrerá distintos puntos de España para acercar la actualidad a la audiencia desde el lugar de los hechos, con conexiones en directo y reportajes grabados. En su equipo de reporteros, 'Cosas nuestras' contará con algunas caras muy reconocidas de 'Aquí la tierra' como Mar Villalobos, Aunitz Alberdi o Ángeles Cortina.