RTVE anuncia el estreno del nuevo magacín que relevará al cancelado 'Cine de Barrio' en La 1, con Aida Bao y Aitor Albizua al frente

TVE ha confirmado este miércoles la puesta en marcha de 'Cosas nuestras', su nuevo magacín para las tardes del fin de semana con Aitor Albizua y Aida Bao como presentadores. Así, La 1 ha aprovechado el final de 'Directo al grano' para lanzar la promo de su nuevo programa y poner fecha a su estreno.

Será el próximo 3 de octubre cuando RTVE estrene 'Cosas nuestras'. Este formato nace con vocación de convertirse en una cita imprescindible para toda la familia. Un espacio de actualidad y entretenimiento, en directo y con una identidad propia, que busca "convertirse en un punto de encuentro para compartir, descubrir y entender lo que ocurre a nuestro alrededor".

De esta manera, 'Cosas nuestras' se emitirá los sábados y domingos a las 19:00 horas tomando el relevo del cancelado 'Cine de barrio' y de la tercera oferta de cine que suele ofrecer la cadena pública en sus tardes. Con ello, los domingos, esta nueva apuesta hará tándem con 'Aquí la tierra', que se mantendrá en la programación con Marc Santandreu como conductor.

RTVE estrena ‘Cosas nuestras’, el nuevo programa de fin de semana de @La1_tve 🔥



🔸Aida Bao y Aitor Albizua se ponen al frente del nuevo espacio de actualidad, entretenimiento y servicio público.



🔸Desde el próximo sábado 3 de octubre, los sábados y domingos en directo a las… pic.twitter.com/czuUpIFZ9T — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) September 23, 2026

Así será 'Cosas nuestras', nueva apuesta de La 1 de TVE

'Cosas nuestras', producido por RTVE en colaboración con Catorce Producciones, trasladará una mirada cercana y entretenida a la realidad, con la actualidad como hilo conductor. Información, curiosidades y entretenimiento convivirán en un formato pensado para acompañar a los espectadores durante las tardes del sábado y el domingo con un tono cercano y accesible para todos los targets.

Aida Bao y Aitor Albizua estarán acompañados en plató por un equipo de colaboradores especializados, entre ellos algunos de los más destacados de programas de TVE. Además, una red de reporteros recorrerá distintos puntos de España para acercar la actualidad a la audiencia desde el lugar de los hechos, con conexiones en directo y reportajes grabados.

Actualidad, sucesos, climatología, raíces, curiosidades, naturaleza, juegos y nostalgia tendrán su hueco en un programa que pretende poner el foco tanto en las grandes historias como en las pequeñas cosas que forman parte de la vida cotidiana.