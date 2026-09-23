'La Promesa', avance del próximo capítulo del jueves 24 de septiembre: la pillada de Manuel a Ciro y Lorenzo en la serie de RTVE

En el capítulo 913 de 'La Promesa', que La 1 de TVE ofrecerá este jueves 24 de septiembre, Carlo y María buscan desesperadamente a Janita hasta que encuentran al bebé con Leocadia. Sugiere que hay malestar por que una hija de criados comparta niñera con los nietos del marqués. Julieta está preocupada por el dinero, pero se lo oculta a Manuel mientras pasan tiempo juntos preparando el obsequio para la boda.

Tomasa planea echar a perder el banquete para que el escándalo hunda a las cocineras y a Petra. Es un riesgo muy grande, el duque no puede enterarse. Adriano ha investigado la historia de Jacobo sin resultado: están en un callejón sin salida. Ángela agradece a Máximo su mediación y él le ofrece ayuda: juntos preparan la siguiente clase. Parece que van limando asperezas, ¡hasta van a dar la clase juntos!

Leocadia descarga su rabia contra Pía y ésta le responde: ella tampoco es digna de llevar a Curro al altar. Ciro y Lorenzo discuten sobre ampliar los contratos de licencia. Manuel llega justo cuando Ciro menciona que el riesgo es demasiado alto: ¿les ha pillado?

Resumen del capítulo 912 de 'La Promesa' emitido este miércoles 23 de septiembre

Leocadia recibe la noticia de que Pía será la madrina con frialdad. Y el marqués, ¿cómo reacciona? Cristóbal comunica a Teresa y Petra que ambas serán ama de llaves hasta la boda: Teresa estará al mando del día a día y Petra preparará fichas de los invitados. Martina interroga a Jacobo sobre su historia. Este se indigna al entender que no se creen lo que ha contado.

Curro pide a Manuel y Julieta que piensen en una sorpresa para Ángela en la boda: algo que compartir con los presentes. ¡Se les ocurre algo! Repartirán bolsitas con semillas de La Promesa y un poema de amor. Ángela da su primera clase legal y fracasa: los alumnos no entienden nada. La mujer está triste y Máximo intercede para que le den otra oportunidad.

Tomasa cuenta a Julio por qué está siendo amable: es una estrategia para ganar la confianza del servicio. ¡Su objetivo es hundir la boda! Jana ha desaparecido, y esta vez, no está con Carlo. No saben que Leocadia se la ha llevado a su habitación y la mira de forma inquietante.