'La Promesa', avance del próximo capítulo que RTVE emitirá este martes 22 de septiembre: El giro de Curro con Leocadia

En el capítulo 911 de 'La Promesa', que La 1 de TVE ofrecerá este martes 22 de septiembre, Julieta no entiende de dónde ha sacado Ciro tanto dinero. Además, se ha comprado un reloj carísimo... El muchacho ataja: las finanzas son asunto suyo. Julieta, inquieta, pregunta a Manuel: ¿recibe Ciro dinero extra de la empresa?

Jacobo cuenta a Martina y Adriano por qué no puede volver a casa. La historia es tan rocambolesca que éstos dudan: ¿será verdad? Pía acepta ser madrina de Curro, aunque se siente indignada por el secreto que guarda. Pronto corre la voz entre el servicio: empiezan las habladurías. Ángela acepta ayudar a Julieta en las clases del hangar: dará nociones de derecho.

Carlo y María Fernández llegan a un acuerdo cordial sobre el cuidado de Janita. Teresa va a regresar ya, pero Tomasa necesita que Petra sea ama de llaves hasta la boda y Julio manipula a Máximo para que se lo sugiera a Alonso. Cristóbal reúne a Petra y a Teresa: tiene algo importante que decirles. Curro habla con Leocadia: será Pía quien, finalmente, lo lleve al altar. ¿Cómo reacciona ella?

Resumen del capítulo 910 de 'La Promesa' emitido este lunes 21 de septiembre

Máximo rompe el pacto con Leocadia: ya se está ganando a Ángela solo. La señora de Figueroa le asegura que se arrepentirá. Ángela confiesa que se replantea quién la llevará al altar... El plan de Máximo parece funcionar, pero se descubre que el colgante no es de la familia, sino una joya recién comprada. ¡Todo es parte de un plan muy medido por el duque!

María confiesa a Curro que ella y Carlo nunca estuvieron enamorados. Carlo, por su parte, admite a Pía que él tampoco estuvo enamorado de la doncella. Petra recibe un duro repaso por parte de Cristóbal y todos sus compañeros están contra ella. Manuel y Julieta se besan en un momento de enamoramiento. Las clases los está uniendo aún más.

Adriano y Martina creen que tras la humillante propuesta de Jacobo hay algo que se les escapa. Éste, finalmente, confiesa que les mintió: no puede volver a casa de su familia. ¿Por qué? Ciro escondió el dinero en un mueble que nunca toca su mujer… pero Julieta, buscando un libro, termina encontrándolo. Curro le dice a Pía que, si quiere ser su madrina, tiene que pedírselo ella.