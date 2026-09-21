Así ha sido el regreso de Cristina Pedroche a 'Zapeando' tras 7 meses alejada de La Sexta: "Quiero estar hasta que muera"

Cristina Pedroche ha retomado este lunes su silla en 'Zapeando' después de una larga temporada alejada de las cámaras. La colaboradora habitual del espacio de La Sexta se ha reencontrado con Dani Mateo y el resto de sus compañeros para explicar también el motivo que la ha llevado a estar "desaparecida" desde su última aparición en el programa, que tuvo lugar a finales de febrero de este año.

"Un hueco es lo que teníamos en este programa, un vacío en nuestros corazones... Porque faltaba una persona muy importante para este programa. Y para toda España... Hoy, tras varios meses sin venir, vuelve alguien muy especial, es tan especial que por eso la queremos", ha comenzado señalando el conductor de 'Zapeando' para dar la bienvenida a su compañera histórica al ritmo de una canción.

Cristina Pedroche aclara el motivo tras su prolongada ausencia en 'Zapeando': "Me he tomado unas vacaciones un poco más largas"

Así, Cristina Pedroche ha irrumpido en plató al ritmo de un tema cuya letra le pedía "tener preparados sus chistes malos" y la única petición de cara a su regreso: "no cantar". "Gracias por guardarme la silla, compañeros. Que hay mucha gente por aquí… Os he echado de menos. Yo vengo a mi equipo, a mi casa", ha señalado la colaboradora recuperando su hueco en la alargada mesa del magacín.

No obstante, la habitual presentadora de las Campanadas de Antena 3 ha querido aclarar su situación. "Nunca me fui, no es que esté volviendo. Me he tomado unas vacaciones un poco más largas", ha explicado la compañera de Dani Mateo, contestando también a todos los que le han preguntado durante estos meses por el motivo de este tiempo alejada de los focos.

"He decidido estar un poco más de tiempo con mis hijos en casa, desde el privilegio que ha sido poder elegir esa situación. Ahora, como la rutina ha vuelto un poco más a su ser, yo echaba mucho de menos 'Zapeando'. Es mi casa, es mi equipo", ha explicado Cristina Pedroche, mostrándose agradecida de poder haber tenido este descanso para pasar tiempo con los suyos. "Empecé casi el primer día. Hasta que se muera 'Zapeando', yo quiero estar aquí", ha terminado sentenciado sobre su vínculo con el programa y su predisposición a continuar en el equipo.