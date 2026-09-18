Cristina Pedroche ya tiene fecha para su regreso a 'Zapeando' en La Sexta tras siete meses alejada

Tras el regreso de Anna Simón casi seis años después de su última aparición en el programa, 'Zapeando' continúa recuperando rostros de su plantel histórico con la reincorporación de Cristina Pedroche. La colaboradora retomará su silla en el espacio de laSexta el próximo lunes 21 de septiembre, coincidiendo con la renovación de su contrato en Atresmedia para afrontar nuevos proyectos en la que continúa siendo su casa televisiva desde hace más de una década.

La mesa de colaboradores del magacín capitaneado por Dani Mateo en las tardes de laSexta comienza a recuperar sus rostros habituales con la entrada en este nuevo curso televisivo. Tal y como ha adelantado El Confidencial en exclusiva, la televisiva regresará en escasos días al programa del que ha formado parte prácticamente desde sus inicios en la cadena.

Cristina Pedroche regresa a 'Zapeando' el próximo lunes 21 de septiembre

Así, Cristina Pedroche vivirá también un destacado reencuentro con Anna Simón casi seis años después de la última ocasión en la que coincidieron bajo el paraguas de 'Zapeando'. Cabe recordar que las dos colaboradoras han estado históricamente ligadas desde sus primeros pasos en la pequeña pantalla, coincidiendo en 'Otra Movida' en Neox tras el fin de 'Tonterías las justas' en Cuatro y 'Sé lo que hicisteis' en laSexta.

La habitual presentadora de las Campanadas de Antena 3 retomará su silla de colaboradora en el magacín el próximo lunes a las 15:30 horas casi siete meses después de su última aparición, que tuvo lugar el 26 de febrero. Desde entonces, la comunicadora ha permanecido alejada de los focos y ahora, tras llegar a un acuerdo con Atresmedia para seguir ligada al grupo, la vallecana regresa con las pilas cargadas para afrontar nuevas aventuras más allá de 'Zapeando' o su cita de fin de año.

Y es que, pese a que Cristina Pedroche no ha sido confirmada aún como la presentadora de la gala especial en la que Antena 3 dará la bienvenida al 2027 desde la Puerta del Sol, es más que probable que vuelva a ser el rostro elegido por la corporación tras 12 años al frente, liderando en 3 ocasiones.