'Cifras y Letras' paga a un alto precio la alteración de horarios de RTVE: La audiencia da la espalda a la estrategia de La 2

'Cifras y Letras' ofreció este miércoles triple entrega en La 2 de RTVE: un primer episodio de redifusión y, a continuación, dos programas de estreno que se prolongaron casi hasta las once y media de la noche. Un plan de emisión que ya se implementó la semana anterior.

Este movimiento estuvo influido por una reajuste de programación. Los responsables de Antena de la corporación pública decidieron lanzar los primeros minutos de 'El Túnel', el nuevo programa de Jesús Vázquez, en simulcast en La 1, su cadena original, y en La 2. El objetivo, llegar a más público y, de paso, arrastrarlo hacia este recién lanzado formato.

Todo, a fin de impulsar aún más a 'El Túnel' o, al menos, contener las buenas audiencias del estreno (12,2%) de la semana anterior. Sin embargo, esta táctica cayó en saco roto, puesto que en su segundo compás en la parrilla se debilitó notablemente con un 10% de cuota de pantalla (-2,2 puntos). En definitiva, la misión resultó poco o nada fructífera.

Además, esta maniobra fue doblemente fallida por otra razón. Y es que perjudicó al rendimiento de 'Cifras y Letras'. Ambos capítulos de estreno mermaron los registros que habitualmente viene cosechando el concurso cultural. Especialmente el segundo, que se emitió mayoritariamente después de las 23:00 horas; una franja totalmente impropia. De ahí que la audiencia decidiera darle la espalda.

La reposición del espacio conducido por Aitor Albizua obtuvo un 5,1% de share y reunió a 589.000 seguidores. Paradójicamente, una entrega repetida marchó bastante mejor que las inéditas que se programaron a posteriori, que se conformaron con un 4,1% y 476.000 y un pobrísimo 2,9% y 317.000.

En el caso de esta última emisión, hablamos de que su inusual dato se convierte en mínimo de temporada tanto en cuota como en espectadores; alejándose de los rendimientos que anota asiduamente (por encima del 5% o 6%) y del promedio de la temporada anterior (5,8%). Para más inri, también se situó por debajo de la media de La 2 en la jornada (3,8%).