'Sueños de Libertad', avance capítulo 650 del jueves 17 de septiembre: el despido de Tasio y ¿el embarazo de Beatriz?

'Sueños de libertad' llega a Netflix. La serie ya está disponible en la plataforma después de la alianza histórica con Atresmedia sumándose así al catálogo en el que ya están sus rivales 'Valle Salvaje' y 'La Promesa'. De esta manera, la serie líder de la sobremesa y más vista de la televisión suma una nueva ventana de emisión además de Antena 3, atresplayer, Disney+ y Movistar Plus.

Lo hace en un momento crucial en sus tramas con la irrupción de Hugo Brossard, el personaje que interpreta Almagro San Miguel, que se ha sumado al reparto de la ficción, y que ha provocado una nueva guerra entre Gabriel y los De La Reina con Tasio como principal afectado.

En el próximo capítulo de 'Sueños de Libertad', Gabriel acude al dispensario para que Miguel le atienda de urgencia y le haga un parte de lesiones, y tras examinarlo el doctor le aconseja que denuncie a su agresor ante la gravedad de su situación.

Por su parte, Damián se disculpa con Andrés por entrometerse en su vida y haber maniobrado para que Valentina ascendiera en la fábrica y su hijo termina aceptándole su perdón. Mientras, Pablo advierte a Damián sobre el comportamiento de Tasio y el enfrentamiento que mantuvo con Gabriel en la sala de mezclas.

Bianca vuelve a visitar a Fina en casa de los De La Reina y le deja claro que ella siempre va a estar de su lado y aprovecha para seguir malmetiendo contra Marta asegurando que le molesta que vaya a verla y que incluso se lo prohibió porque eso le puede afectar a su estado. Y ambas se acercan tanto que Bianca termina besando a su ex pareja.

En casa de los Salazar, la merienda se vuelve un tanto tensa ante la insistencia de Nieves por interrogar a Claudia sobre su vida y su pasado. Algo que lleva a que Miguel de la cara y defienda a Claudia ante sus padres parándoles los pies por poner a su novia en esa situación incómoda. Después, Claudia y Paula sorprenden a Valentina con una celebración en la tienda por su ascenso.

Gabriel da un paso más allá en su plan y despide a Tasio utilizando el parte de lesiones que le ha hecho Miguel. Por si fuera poco, cuando Tasio le comunica lo sucedido a Damián, el patriarca termina reprochándole a su hijo su actitud y su torpeza hasta el punto de confesarle que si él fuera Gabriel habría hecho lo mismo.

Beatriz pone en marcha su maquiavélico plan para acabar con Begoña para siempre y decide envenenarla con pesticida. Aunque su plan se trunca al sufrir un mareo. Después, Gabriel comparte con Beatriz su victoria ante Tasio al conseguir el despido de su primo con su farsa sobre la pelea. Y finalmente, Beatriz comunica una inesperada noticia a Gabriel: está embarazada.

Tasio y Damián en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Begoña le agradecía a Nieves que le haya dejado quedarse en su casa y le confesaba que poco a poco tiene que acostumbrarse a que Andrés y Valentina hagan su vida. Paralelamente, ante las preocupaciones de su amiga por el pasado de Claudia, Begoña daba la cara por la dependienta y le hacía ver que es una buena chica.

Mientras, Beatriz disfrutaba de pasar tiempo con Juanito y Gabriel a solas como una familia. Aunque todo se truncaba cuando Begoña regresaba a casa antes de tiempo. Algo que provocaba que Beatriz empiece a maquinar un nuevo plan para deshacerse de la enfermera definitivamente hasta pensar en qué pasaría si Begoña muriera.

En casa de los De La Reina, Digna notaba la tirantez existente entre Damián y Andrés a raíz de lo sucedido con Valentina. Y después, Digna le echaba la bronca a su marido por entrometerse en la relación de su hijo por sus prejuicios por el que dirán sobre la futura esposa de Andrés al no ser de familia rica. Por su parte, Valentina comunicaba su decisión sobre la propuesta de trabajo y proponía a Claudia que busquen una sustituta en la tienda.

Gabriel seguía tratando de saber qué es lo que tramaban Andrés y Tasio. Paralelamente, Damián abroncaba a Tasio por actuar por su cuenta y tratar de llevar a cabo el boicot contra Gabriel poniéndose a su nivel pese a que ni él ni Marta ni Andrés estaban de acuerdo porque eso podía suponer problemas.

Pablo acudía al dispensario para hablar junto a Nieves con Miguel sobre su situación tras conocer el pasado de Claudia y cómo le puede afectar. El doctor no dudaba en hablar bien de su pareja y daba la cara ante sus padres, que le proponían que la invite a merendar para poderla conocer mejor. Mientras, en la cantina Mabel y Salva llegaban a un acuerdo para que sus problemas no afecten al trabajo.

Gabriel descubría a Tasio en la sala de mezclas y trataba de provocarle para sonsacarle lo sucedido consiguiendo que perdiera los papeles contra él y le atacara dándole un empujón. Después, el abogado trataba de hacerse daño para acusar a su primo de haberle agredido y que pague las consecuencias. Mientras, Digna hablaba con Bianca para defender el amor entre Marta y Fina.