'El Hormiguero' está levantando ampollas con esta parodia de Carlos Latre sobre Zapatero, y muchos dictan la misma sentencia

Este miércoles, Pablo Motos afirmó al comienzo de 'El Hormiguero' que hoy no se iba a hablar de otra cosa en referencia al reto que protagonizaría el cantante Pablo López, el invitado de la noche. Sin embargo, si el programa de Antena 3 está haciendo ruido, es más bien por la intervención previa que hizo Carlos Latre, que, como saben, ha regresado como colaborador después de su fiasco estrepitoso en Telecinco.

Tras caracterizarse de Pedro Sánchez en su participación de la semana anterior, la segunda parodia estuvo dedicada a José Luis Rodríguez Zapatero. Latre se metió en la piel del expresidente del Gobierno para dar 'explicaciones' respecto a las joyas que la UDEF incautó en una caja fuerte de su despacho al tiempo que la Audiencia Nacional le imputó por delitos como tráfico de influencias, blanqueo, falsedad documental o pertenencia a organización criminal.

"¿Dónde va usted con tantas joyas, que parece Omar Montes?", preguntó Pablo Motos de entrada mientras el 'Zapatero' encarnado por el humorista hacía entrega de joyas falsas al público del plató de 'El Hormiguero'. "Ser socialista es tener muy poco y estar dispuesto a dar mucho", verbalizó, con sarcasmo, Carlos Latre.

"Con todo el respeto, ¿de dónde salieron esas joyas?", se interesó el presentador de Atresmedia. "Un día compré tres huevos sorpresa, uno para mí y dos para mis hijas, con la mala suerte de que venían repletos de joyas (...) Mi secretaria se confundió y, en lugar de tirarlas a la basura, las metió en la caja fuerte", bromeó Latre, burlándose así de las explicaciones del exdirigente socialista acerca de este asunto.

"¿Por qué no lo declaró a Hacienda?", prosiguió cuestionando Motos, escenificando así las preguntas que le plantearía al verdadero José Luis Rodríguez Zapatero si acudiera a 'El Hormiguero' a 'divertirse'. "Como me ponga a declarar todas las gilipolleces, no acabamos", contestó el imitador, que también se refirió a la "traición" del examigo Julito Martínez.

Por otro lado, Carlos Latre aprovechó la sátira para caricaturizar al político como un vendedor de teletienda "barato". "La gente me pregunta por la calle: '¿sabe usted qué es lo que quiero? Las joyas de Zapatero'", soltó, readaptando así la clásica frase de la sección de la tarjeta de 'El Hormiguero'. Entretanto, también hubo espacio para algunas mofas sobre las hijas: "Son góticas como la catedral de Burgos".

Una bufonada que está suscitando mucha controversia en redes. La secuencia acumula más de un millón de visualizaciones en 'X' y, en gran parte, por la difusión que ha amplificado un sector crítico del público. Muchos no han dudado en señalar una degeneración de Latre y de 'El Hormiguero', preguntándose de forma generalizada en qué se ha convertido un programa que, en su orígenes, empezó siendo un divertido formato de experimentos con famosos. La reacción, en ese sentido, es atronadora.

"¿Esto no es adoctrinar? Yo cuando veía 'El Hormiguero' de pequeño solo quería ver los trucos de magia o los experimentos de ciencia con famosos top", reflexiona un usuario. "Pedro Sánchez, Zapatero... ¿La semana que viene tocará Ayuso hablando del ático, no? No sé por qué me da que no", se pregunta otro telespectador, evidenciando así un doble rasero.

"Ya no sé en qué momento 'El Hormiguero' ha dejado el humor de lado para meterse en política"; "cuanto más intentáis manipular a los españoles con estas bufonadas burdas, más ganas nos dais de votar al PSOE" o "cuándo ha pasado de un programa de entrevistas y diversión a uno de bromas de cuñados" son otros de los comentarios más repetidos en la citada red social.

"Sé que es humor y tenemos que ser conscientes de ello, pero me empezaré a reír de verdad cuando el próximo sea, por ejemplo, Ayuso y el tema del ático; o Feijóo y sus meteduras de pata cuando habla. Ahí ya reconoceré que es comedia. Mientras, Latre, el bufón de Pablo Motos", sostiene otra implacable televidente.

Pregunta totalmente seria.



¿Esto no es adoctrinar?



No se, yo cuando veia el hormiguero de pequeño solo queria ver los trucos de magia o los experimentos de ciencia con famosos top.



Sera que ya no veo la television, pero es un poco equisde. https://t.co/2BKkH87R2G — Raúl García 🇪🇸 ⭐⭐ (@RaulGM_oficial) September 17, 2026

Pedro Sánchez, Zapatero.....¿La semana que viene tocará Ayuso hablando del ático, no? No sé que me da, que no. https://t.co/izWmrfirL3 — Lo veo así 👀 (@SrFestivalero) September 17, 2026

Ya no sé en qué momento El Hormiguero ha dejado el humor de lado para meterse en política... https://t.co/yupQOQosB5 — Javier Higuero (@Javier_Higuero) September 16, 2026

Cuanto más intentáis manipular a los españoles con estas fubonadas burdas, más ganas nos dais de votar al PSOE — David Bernal (@cinemadavid) September 16, 2026

cuando era pequeño el hormiguero era el programa donde famosos iban a hacer experimentos con Marron y donde el hombre de negro hacía cosas mientras trancas y barrancas decían tonterías. ¿Qué cojones es el hormiguero ahora? https://t.co/7FZF50lC7H — Rodalies Hater🇸🇳☭ (@RodaliesHater) September 17, 2026

En qué momento esto ha pasado de un programa de entrevistas y diversión a uno de bromas de cuñados?



Da hasta bochorno https://t.co/4p6yfX73YG — Rebolledo🌊 (@Rebolledo313_) September 17, 2026

Siempre parodian a los mismos... curioso

Pero eh, que vivimos en una dictadura



Programa que huele a rancio desde hace años, donde quedó ese hormiguero que se hacías movidas de ciencia y experimentos chulos, ahora es la asamblea de los cuñados https://t.co/uX5CQPKGKR — Joseglezp (@Jose22Gonzalez) September 17, 2026

a ver cuando lo hacéis con mazon, aznar, abascal y un largo etc https://t.co/RjqWyMTKxT — anxo durán (@anxooduran) September 17, 2026

Os acordáis de cuando El Hormiguero era divertido y hablaba de ciencia y esas cosas? Vaya percal. https://t.co/vNdd83bEXl — ‼️ (@SM12_12_) September 17, 2026

Sé que es humor y tenemos que ser conscientes de ello, pero me empezaré a reír de verdad cuando el próximo sea, por ejemplo, Ayuso y el tema del ático o Feijóo y sus meteduras de pata cuando habla; ahí ya reconoceré que es comedia. Mientras, Latre, el bufón de Motos. https://t.co/X8D0AeTvl8 — Jorge🎶🐈🌱👷🏻‍♂️👩🏻‍🏫 (@JorgeM_Olloqui) September 17, 2026

Supongo que renunciar a la dignidad profesional y artística es lo único que te queda cuando te ves tan superado por alguien como Raúl Pérez, y necesitas el dinero y el aplauso aunque este sea forzado. https://t.co/0fRztYYLbs — Harry Binelli (@BinelliHarry) September 17, 2026

Que bajo has caído @Carlos_Latre

Eres un miserable. https://t.co/GxLeHqr64a — Arturo Rojillo (@ArturoRojillo) September 17, 2026