Mucho se está hablando del cara a cara de Pablo Motos y Carlos Latre en 'El Hormiguero' y lo que dice del peaje de su marcha a Telecinco

'El Hormiguero' ha arrancado su temporada 21 este lunes, 7 de septiembre. Con el objetivo de seguir liderando en audiencias, el programa de Antena 3 ha recuperado a un viejo conocido, Carlos Latre, que regresa como colaborador tras abandonar la cadena parar fichar por Mediaset.

Los encargados de inaugurar el nuevo curso de 'El Hormiguero' han sido los periodistas Carlos Alsina y Rafa Latorre. Ambos han charlado con Pablo Motos sobre 'Más de uno', el espacio radiofónico que conducen en Onda Cero. Pero antes de recibir a los invitados, el presentador ha dado la bienvenida a Carlos Latre, quien regresa al programa después de marcharse a Telecinco para competir en el access prime time contra 'El Hormiguero' y 'La Revuelta' con su 'Babylon Show', que resultó ser un fiasco en audiencias.

Ahora, dos años después, el imitador de voces más importante del país ha roto su silencio y se ha sincerado con Pablo Motos sobre el sufrimiento que padeció en Telecinco, cuyo programa tan solo duró dos semanas en antena. Para empezar, el cómico ha querido dejar claro que "yo nunca tuve la sensación de ir a competir contra 'El Hormiguero'. Yo jamás tuve la sensación de ir a competir contra ti o contra un programa que es mi casa. Yo la única intención era ir a hacer un programa y poder crecer, poder hacer un entretenimiento. Y no salió".

"Al final lo que pensé es 'es una oferta ilusionante, es la oportunidad. Yo siempre he crecido como segundo, con Xavier (Sardà), contigo… Era un proyecto en el que yo pensaba que se podía realizar, que podríamos tener tiempo de crecer. Que podía pasar de un imitador a un entretenedor. Y no fue posible", lamenta Carlos Latre.

Así fue la llamada en la que Carlos Latre le dijo a Pablo Motos que se iba a Telecinco

Pablo Motos ha recordado el momento en el que Carlos Latre le contó, a través de una llamada de teléfono, que se marchaba a la competencia: "Te llamé yo y te dije: 'En lo personal me vas a tener siempre, en lo profesional vamos a estar enfrente, pero te deseo toda la suerte'". "Recuerdo que te dije, 'vamos a competir, hagámoslo como caballeros. Yo en tu lugar haría lo mismo'. Cuando colgué pensé: 'Qué cabrón'", ha bromeado el presentador.

El cómico ha explicado que él quiso volver al late night, porque "era un espacio de más libertad. Y al final me veo ahí, y mi única baza era el tiempo, poder crecer". Algo que en Telecinco no le dieron, pues apenas le dejaron dos semanas en antena: "Yo les pedí 100 programas porque yo pensé durante los primeros meses la gente va a estar pendiente de la batalla 'Hormiguero-Broncano'. Yo dije si me dan 100 programas, durante los 100 programas yo podré crecer. Yo creía que tendría hasta Navidad más o menos".

De haber tenido ese tiempo, Carlos Latre confiesa que pensó "'El Hormiguero' se va a poner donde se tiene que poner, que es un Transatlántico que va solo. Broncano estará en un segundo lugar, fantástico y nosotros, podremos ir creciendo y de repente llevar a un invitado bueno. Y en febrero o así, yo creo que estaremos en un tercer lugar muy cómodo para poder seguir adelante. Y duró 10 programas".

Carlos Latre recuerda el sufrimiento que padeció: "Me salvó la gente"

El imitador reconoce que fue al tercer programa cuando se dio cuenta de que la cosa no estaba funcionando: "Telecinco siempre conmigo han sido chapó desde el primer día hasta el último. Y tengo un agradecimiento total. Pero al tercer día ya ves que la cosa no empieza a funcionar. Al cabo de una semana yo empecé a sufrir muchísimo porque realmente estaba defendiendo algo muy complicado. Era como un castillo que se iba deshaciendo. De repente tienes un programa de 50 minutos con 30 de publicidad, es muy complicado".

Fue él mismo el que les dijo a Telecinco: "No ha sido posible. Vámonos a casa. Para sufrir es mejor… Yo he venido a hacer tele para pasarlo bien y disfrutar". Carlos Latre confiesa que sufrió mucho con la cancelación de su programa, pero "el sufrimiento venía por muchos motivos. Yo me vi en medio de una guerra mediática en la que me vienen por todos lados. La crueldad con la que se me trató eso al final te hundes".

Según recuerda, su mujer fue la que le animó: "No voy a dejar que te hundas, el viernes tienes un bolo". "Imagínate yo, destrozado anímicamente, voy a hacer ese bolo y yo creía que se estaban riendo de mí. A mí me salvó la gente. Salía a la calle y me decían 'Que no pasa nada', 'Vuelve a 'El Hormiguero', 'Vuelve a 'Tu cara me suena'', comenta, entre risas. "Y eso, al final te hace ver que el cariño de la gente es intacto y que la televisión es muy efímera. Eso me ha permitido también buscar otros caminos, porque cuando estás muy mal es cuando salen las ideas. Ha valido la pena, yo siempre digo que estos han sido los dos, tres, peores mejores años de mi vida", finaliza, con optimismo.

Las redes dictan sentencia al cara a cara de Carlos Latre y Pablo Motos: "Es sanador para la televisión"; "más cosas así en TV"

Pablo Motos consiguió en #AlsinaLatorreEH una de las mejores entrevistas que recuerdo a un profesional de la TV como Carlos Latre



Hacía tiempo que no veía una entrevista /charla tan natural, clara y sincera. pic.twitter.com/oaWKCeUgDQ — M 📺 (@casasola_89) September 8, 2026

Se podrán decir muchas cosas, pero qué gusto da cuando en televisión se puede tener una charla sosegada, sin artificios y desde la verdad. Esto de @Carlos_Latre y Pablo Motos es sanador para la televisión.



Que no sirva de precedentes😜#AlsinaLatorreEH pic.twitter.com/jEzf7saUpJ — El Chico Comenta (@ElChicoComenta) September 7, 2026

No me esperaba este íntimo, pero ha sido todo un acierto. Una charla honesta y muy bien llevada por ambos. Probablemente cabría algún reproche más durillo de Latre a Mediaset que esas injerencias temáticas, pero si prefiere quedarse con lo positivo de todo esto también lo compro https://t.co/43PO7JHjlu — Nayin Costas (@NayinCostas) September 7, 2026

Qué buenos estos 10 minutos de charla sin pelos en la lengua



Buenas preguntas de Motos. Y respuestas muy sinceras de Latre, que de los 100 programas de #BabylonShow que le pidió a Telecinco solo acabó haciendo 10



La única pega: ha sido tal vez demasiado bienqueda con Telecinco https://t.co/yB5zYpfzgl — BĒR (@BernarGM) September 7, 2026

¡Qué PEDAZO DE CHARLA la de CARLOS LATRE y PABLO MOTOS, CHAPÓ! #AlsinaLatorreEH — Adrián Vega 📺 (@AdrianVegaTV) September 7, 2026

Este momento entre Carlos Latre y Pablo Motos es puro cine. #AlsinaLatorreEH pic.twitter.com/H13KEKXOjP — Pablo (@Peibol__) September 7, 2026

#AlsinalatorreEH📺: Carlos Latre y Pablo Motos mano a mano hablando de como fue el fichaje del primero por Telecinco y como vivió competir contra El Hormiguero.

Una maravilla poder ver esta charla y conocer todo lo que no se ve en televisión 👏🏼 pic.twitter.com/2LP5QWORdq — Teleaudiencias (@teleaudiencias) September 7, 2026

Hubo mas tv en diez minutos que en todo el verano. El show fue increible ¡¡¡ — rufinomorenosanchez (@RMS1060) September 8, 2026

Pues me ha encantado lo sincero y honesto que ha sido Carlos Latre al hablar de su fracaso en Telecinco desde ‘El hormiguero’ pic.twitter.com/hNb3x4bbn4 — Berto Molina (@BertoMolina) September 7, 2026

Una de las entrevistas más sinceras, humanas e inteligentes tanto en su desarrollo, como en su concepción El hecho d hacerlo mientras se desmaquillaba y con tanta sinceridad fue como desnudarse doblemente. Se puede hablar d todo con naturalidad, escuchando al otro y con educación — José Manuel (@manolito74) September 7, 2026

Me parece una conversación entre profesionales brutal — Pepinero Fan (@FandeDavidVidal) September 7, 2026

Pues me parece una gran lección, lo intentó, no funcionó cómo pensaba y vuelve.

En la vida se puede volver a empezar muchas veces 😊 https://t.co/yELzdNEwbd — Sonia Twin 👯 (@Soniatwin72) September 8, 2026

Ojalá esta TV fuera más habitual y normal, se agradece hablar de todo https://t.co/eNtR4gwqnK — Carlos Mingarro Jr ® (@Mingazu) September 7, 2026