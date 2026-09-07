Mediaset anuncia a los nuevos presentadores de 'Informativos Telecinco' y 'Noticias Cuatro', con un importante cambio de sillas

Mediaset ha hecho oficial cómo quedará la plantilla de presentadores de 'Informativos Telecinco' y 'Noticias Cuatro' de cara a la nueva temporada televisiva. Como principal novedad, el cambio de silla de un rostro muy reconocido en la casa y un relevo generacional.

Para comenzar, 'El Matinal' acogerá el primero de esos cambios. La dupla que conducirá la edición más temprana de 'Informativos Telecinco' a partir de ahora será la formada por Arantxa Morales, que se mantiene, e Íñigo Yarza, que asumirá el testigo de Bricio Segovia en este curso que acaba de arrancar.

En la edición de mediodía y en la nocturna -de lunes a viernes- no habrá novedades. Isabel Jiménez continuará al frente de la versión de las 15:00 horas como titular y Carlos Franganillo y Ángeles Blanco harán lo propio en el caso de las 21:00 horas con el enorme reto de reflotar unas audiencias maltrechas.

En el fin de semana sí habrá variaciones importantes. Tras la sonada salida de María Casado, Mediaset ha buscado sustituto dentro de su plantilla y el elegido ha sido Roberto Arce, un veterano del grupo como cara visible de las noticias en Cuatro.

Desde el próximo 12 de septiembre, el periodista, que se despidió este domingo del público del canal rojo, iniciará su andadura en 'Informativos Telecinco' junto a Carmen Corazzini; suponiendo esto un ascenso, pero también la consumación de la ruptura de un longevo matrimonio televisivo como el compuesto por él y por Marta Reyero durante doce años.

La marcha de Roberto Arce al telediario de la cadena principal de Mediaset dejará un vacío en 'Noticias Cuatro Fin de Semana' que será cubierto por su hijo, Diego Arce. Experimentado como reportero y redactor, liderará un curioso relevo generacional y se pondrá a los mandos en tándem con Reyero en las ediciones de sábado y domingo.

Por su parte, 'Noticias Cuatro' no sufrirá modificación alguna en el plantel de presentadores en días hábiles: Alba Lago conservará su puesto en la edición de las 14:00 horas de lunes a viernes y Diego Losada y Mónica Sanz comandarán la de las 20:00 horas con normalidad.