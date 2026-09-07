La 'ruptura' de Roberto Arce y Marta Reyero: El periodista se despide así de 'Noticias Cuatro' para ascender a 'Informativos Telecinco'

Este domingo, 6 de septiembre, Roberto Arce se ha despedido, visiblemente emocionado, de la edición de fin de semana de 'Noticias Cuatro', antes de arrancar una nueva etapa en 'Informativos Telecinco'. A partir del próximo sábado 12 de septiembre, el periodista conducirá junto a Carmen Corazzini los informativos de fin de semana de Telecinco.

Tras doce años formando un gran tándem junto a Marta Reyero, ha llegado el momento de separarse, al menos televisivamente. "Esta no es una despedida cualquiera, ni mucho menos. ¿Cuántos años llevamos juntos tú y yo aquí con todos ustedes?", le ha preguntado Roberto Arce a su compañera, quien ha reconocido lo complicado que estaba siendo esta despedida: "Que difícil está resultando porque llevamos 12 temporadas, 12 años".

"Doce años contando, viviendo muchísimas cosas aquí juntos, incluso cuando 'Noticias Cuatro' desapareció de lunes a viernes, nosotros seguíamos contando lo que pasaba los sábados y los domingos", ha recordado la periodista. Por su parte, su compañero ha hecho balance de esta década: "Seguimos representando con todos nuestros compañeros de fin de semana la llama de la información en Cuatro. Esos años fueron además unos años en los que estuvimos más unidos que nunca porque fueron los años de la pandemia y de la Filomena".

Sobre la nevada histórica que trajo Filomena a nuestro país, Roberto Arce recuerda ese día de enero como si hubiese sido ayer: "Y ojo ese día no estuvimos unidos, porque ese día, y ese día es historia de la televisión también, solo llegó Marta al plató". "Bueno, pero tú estabas también", le ha recordado ella. "Yo te estaba viendo con un metro de nieve alrededor, pero tú llegaste con ese jersey lleno de nieve sin pasar por el vestuario", ha añadido el presentador, elogiando la labor de su compañera.

Las bonitas palabras de Roberto Arce a Marta Reyero en su despedida

"Ahora, dejamos de estar juntos", ha lamentado Roberto Arce. Aunque Marta Reyero ha intentado quitarle hierro al asunto: "Nos separamos un poco, no del todo, porque vamos a estar muy cerca en la redacción de fin de semana, muy cerca, a muy pocos metros y pendientes el uno del otro y de nuestros equipos". "Para mí ese es un gran alivio", ha reconocido el presentador.

Roberto Arce ha querido dejar claro a la audiencia que "vamos a seguir trabajando codo con codo en Mediaset y en el fin de semana y además con dos equipazos. Pero bueno, nos separamos ante la pantalla". Antes de concluir, no ha dudado en dedicarle unas bonitas palabras a su compañera: "Muchas gracias a ti Marta especialmente. Marta ha sido, es y será el gran referente para mí. Yo le sigo viendo en Mediaset. Gracias por su confianza". "Gracias Roberto, y feliz semana a todos", ha finalizado ella.

Roberto Arce se despide de la edición de fin de semana en Noticias Cuatro y de su compañera durante 12 años, Marta Reyero: "Yo les sigo viendo en Mediaset, gracias por su confianza" pic.twitter.com/1zE1BnxqZJ — Noticias Cuatro (@noticias_cuatro) September 6, 2026

Roberto Arce no tendrá ni tiempo de hacerse a la idea de este cambio de puesto de trabajo, puesto que el próximo sábado, 12 de septiembre, ya le podremos ver junto a Carmen Corazzini en 'Informativos Telecinco'. Así lo ha explicado la propia presentadora este domingo: "El finde semana que viene ya no estaré sola. Roberto Arce cambia de plató y llega a 'Informativos Telecinco'. Después de una larga trayectoria en Mediaset se sumará a la edición del fin de semana a partir del 12 de septiembre".

En declaraciones para su nuevo equipo, Roberto Arce ha confesado que para él "es un honor, es un orgullo, es una responsabilidad incorporarme a 'Informativos Telecinco' porque son informativos con mucha solera y lo que espero es estar a la altura y hacer siempre con honestidad, siempre con independencia y con rigor la mejor información posible. Y yo creo que no hay sitio mejor para eso que aquí en Mediaset y ahora en 'Informativos Telecinco'".