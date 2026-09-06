La Séptima roba este rostro estelar a La Sexta tras 7 años y cierra el equipo de presentadores del nuevo canal de la TDT

La Séptima sigue protagonizando el mercado de fichajes de este verano. A falta de conocer todos los detalles de la nueva cadena de TDT, que se conocerán este lunes en su presentación oficial en el FesTVal de Vitoria, el canal ha cerrado su último gran fichaje con la incorporación de Verónica Sanz.

Así, según ha adelantado El Plural, y ha verificado El Televisero, Verónica Sanz deja Atresmedia para sumarse al proyecto de La Séptima como una de sus presentadoras estelares junto a otros rostros como los de Javier Ruiz, Sarah Santaolalla, Rocío Delgado, Luján Argüelles o Alba Carrillo.

Cabe decir que el pasado sábado Verónica Sanz se despidió de 'La Sexta Xplica' con un mensaje muy enigmático que sonaba a despedida y que ahora se entiende a la perfección. "Despido un programa muy especial. Es muy especial para esta cadena porque es laSexta Xplica número 200, y es muy especial para mí porque es mi último laSexta Xplica. Se acaba mi labor veraniega. La semana que viene tienen aquí a José Yélamo. Y respecto a mí, los sueños no llegan esperando, así que les veo allí donde esté la acción. Pronto. Cuídense", aseguró la presentadora.

Verónica Sanz, de Atresmedia a La Séptima

Verónica Sanz, el último fichaje de La Séptima

De esta forma, Verónica Sanz abandona Atresmedia donde actualmente conducía 'Sábado Clave', el espacio de actualidad previo que se emite cada sábado antes de 'La Sexta Xplica' y que es una evolución de 'La Sexta Clave', que a diario conduce Jokin Castellón. Este sábado, su lugar lo ocupó el propio José Yélamo, que hizo doblete antes de volver a tomar las riendas de 'La Sexta Xplica' tras sus vacaciones.

Verónica Sanz llegó a Atresmedia hace 7 años para ocupar el hueco que dejó Andrea Ropero en 'La Sexta Noche'. Así, la periodista compartió plató primero con Iñaki López y posteriormente con José Yélamo. A su trabajo en 'Sábado clave' se sumó también su presencia habitual en la mesa de 'Al rojo vivo' para aportar noticias de última hora y toda su experiencia en el ámbito de la política. También ha cubierto como enviada especial numerosas coberturas electorales.

Nacida en Barcelona en 1982, la presentadora es licenciada en Periodismo, estudios que completó en la universidad de la ciudad condal. Sus primeros trabajos fueron como periodista deportiva en Barça TV y posteriormente como reportera en 'Punto Pelota'. Posteriormente dio el salto a 'Las mañanas de Cuatro' donde se especializó en actualidad política primero como reportera y posteriormente como presentadora sustituta. Más adelante, Verónica Sanz dio el salto a Telemadrid donde copresentó el programa 'Buenos Días, Madrid' junto a Ricardo Altable hasta que se marchó a La Sexta.

Todos los presentadores de La Séptima

Con el fichaje de Verónica Sanz son ya los 9 rostros confirmados para configurar el plantel de estrellas de La Séptima. Habrá que ver si la nueva cadena de TDT impulsada por José Miguel Contreras sorprende con alguna otra cara en su presentación de este lunes. Lo que si está claro es que para este nuevo proyecto audiovisual se ha apostado fundamentalmente por mujeres de diferentes edades y procedencias además de por Javier Ruiz, que será su director editorial, y del humorista Quequé.

El primer gran fichaje en anunciarse fue el de Javier Ruiz. El presentador abandona 'Mañaneros 360' para ser el nuevo director de este proyecto audiovisual y ponerse además al frente de su programa estrella para las mañanas de lunes a viernes compitiendo contra el que fue su programa y que ahora lidera Jesús Cintora en TVE.

Después se confirmó la incorporación de Rocío Delgado. La presentadora abandona así 'O Termometro' en TVG para ponerse al frente de otro de los programas diarios de La Séptima, previsiblemente en la franja de tarde. Y en las tardes pero del fin de semana se emitirá 'Fuera de control', el magacín que conducirán Alba Carrillo y Marta Márquez ('Aquí la tierra') además de otro magacín que también presentará previamente Luján Argüelles en las mañanas de sábados y domingos.

Otro que también se une al proyecto de La Séptima es Héctor de Miguel. El humorista se pondrá al frente de un espacio satírico y de humor al más puro estilo 'El Hormiguero'. Será el regreso de Quequé a la televisión tras abandonar 'Hora veintipico' en la Cadena SER por el acoso que recibió a raíz de una parodia a Nacho Abad.

También se ha cerrado el fichaje de Sarah Santaolalla. La analista política y habitual colaboradora de RTVE con programas como 'Mañaneros 360', 'Directo al grano' y 'Malas Lenguas' así como 'Malas Lenguas Noche' debutará como presentadora de su propio programa de televisión gracias a La Séptima. Y la última en sumarse al proyecto hasta que hemos conocido el fichaje de Verónica Sanz fue Noor Ben Yessef. La ex presentadora de 'Antena 3 Noticias' se hará cargo del programa de prime time.