Alba Carrillo habla alto y claro de su despido de Mediaset y da las primeras pistas de su fichaje por La Séptima: "Era una jaula"

A pocos meses de arrancar su nueva aventura televisiva en La Séptima, Alba Carrillo ha dado el pistoletazo de salida al nuevo curso televisivo con una entrevista en 'El círculo Independiente', el pódcast de Euprepio Padula. Así, la presentadora de 'El sótano club' en TEN no ha dudado en ofrecer una detallada radiografía de su carrera ante las cámaras, sincerándose como nunca sobre su despido en Mediaset y su nueva etapa en el canal capitaneado por Javier Ruiz.

"Ha sido la primera cadena y el primer equipo que ha confiado en que yo podía presentar. Creo que de verdad es el momento para este reto personal y la verdad es que confían en mí, me han dejado ser yo", ha comenzado señalando la ex modelo sobre su actual etapa en TEN, que comenzó compaginando con sus colaboraciones en 'D Corazón' antes de su salida del ente público a mediados de este año.

Así, Alba Carrillo ha expresado su gratitud a los directivos de la cadena por apostar por ella y por el formato. "Ellos no esperaban que yo hablase de política o temas sociales, tenían preparada una escaleta más de entretenimiento. Y yo que soy muy reivindicativa y no me puedo callar empecé a soltar píldoras, mis cosas, mis opiniones...", ha asegurado la comunicadora, que también ha rememorado cómo vivió su abrupta salida del grupo de Fuencarral.

Alba Carrillo rememora su despido de Mediaset: "Pasé mucho miedo, pero fue lo mejor que me pudo pasar"

"Yo en Mediaset sentí que para mí era una jaula. Es una especie de, no de mafia porque es ilegal, pero es una especie de secta en la que parece que si no estás ahí no vas a poder hacer nada más", ha explicado la ex pareja de Feliciano López. "Cuando me echaron no entendía nada, con lo que me había dejado personalmente en el camino... No entendía por qué no era bienvenida. La manera también en la que lo hicieron", ha asegurado.

Y lejos de quedarse ahí, la presentadora ha señalado el verdadero motivo tras su despido. "Yo siempre he pensado que era por mis ideas, porque es verdad que yo era rebelde y ellos veían que... Bueno, hablando abiertamente, en ese momento Ana Rosa Quintana quería apostar por el PP, quería hacer campaña con Feijóo, de hecho le dijo 'hasta luego presidente", ha recordado Alba Carrillo.

🚨 Alba Carrillo destapa la verdad sobre Mediaset



“Es una secta de la que me echaron por mis ideas, porque Ana Rosa decidió hacerle la campaña al PP y no aceptó pluralidad” pic.twitter.com/Go3gzBhtUo — sofrito (@soofrito) September 4, 2026

"Y nos echaron a varios porque la pluralidad no existe en algunos sitios, es o haces lo que yo digo o nada", ha sentenciado la presentadora de 'El sótano club'. "Pero pienso que te puedes ir de un sitio pero que hay maneras de echarte, sobre todo cuando te has dejado ahí unos años", añadía entonces, sincerándose sobre el proceso que vivió tras verse sin trabajo tras años vinculada a Mediaset.

"Yo recuerdo que para mí fue un duelo como si fuera una pérdida personal de alguien que quiero, una muerte. Poco se habla de los duelos del trabajo, piensas que no eres válido, yo pasé mucho miedo y tiré de las redes sociales, que son las que nos dieron de comer a mí y a mi hijo durante algunos meses, y lo agradezco tanto", ha recordado Alba Carrillo, confesando el miedo que sintió.

Así, la comunicadora se ha sincerado de lleno sobre el duelo profesional y personal que vivió. "Pasé mucho miedo y mi madre y mis mejores amigos me dijeron 'esto es lo mejor que te ha podido pasar, si no te empujan no sales de ahí en la vida'. Esto es como una relación tóxica, a veces no eres capaz de tomar esa decisión y o la toman por ti o no sales de ahí nunca. Y es verdad que fue lo mejor que me pudo pasar, porque hay un mundo infinito después de esto", ha señalado.

"También estoy agradecida a Televisión Española que, en un momento en el que yo era una proscrita, decidieron darme una oportunidad de nuevo, de volver. Empecé en 'Bake off' y luego empezaron a darme un sitio y cabida en muchos lugares de la cadena", ha apuntado entonces, haciendo referencia también a su ruptura con la cadena pública tras denunciar el fichaje de personajes famosos que tienen deudas pendientes con Hacienda en programas de la casa como 'MasterChef'.

Alba Carrillo ha rememorado lo que sucedió hace unos meses ofreciendo una lectura más sosegada desde la distancia. "Luego yo di mi opinión personal sobre un tema de los impuestos que no gustó. Es verdad que ahí me hubiera gustado que alguien llamara, dialogara, debatiéramos... No se dio, pero igualmente no olvido lo que han hecho por mí y sigo agradecida", ha insistido la presentadora, no sin revelar su "decepción personal".

Sobre su salida de RTVE: "No entendí por qué se me censuró"

"Tuve mi pequeño desengaño porque muy pocos compañeros dieron la cara por mí. Muchos compañeros se agarran a su silla", ha explicado entonces la ex modelo. "No entendí porque a mí, que tenía buen trato con la cadena, se me censuró en una cosa que creo que deberían haber dicho 'pues lo vamos a mirar, no estás diciendo nada descabellado'", ha continuado rememorando ante Euprepio Padula.

Ha sido entonces cuando ha ofrecido los primeros detalles de su nueva etapa en La Séptima y el programa que conducirá en los fines de semana. "Se llama 'Fuera de control', me quieren en esencia, me quieren como soy. No me han puesto ninguna censura, quieren que de verdad hable abiertamente de lo que yo piense", ha adelantado Alba Carrillo.

"Me han dado una oportunidad y desde las primeras entrevistas ha sido valorarme por cómo soy, cómo hablo, por lo que yo opino. Y me siento tan honrada de que una cadena, que va a ser tan fuerte y que se le tiene tanto miedo...", ha asegurado la presentadora sobre la incertidumbre que ha generado el nacimiento de este nuevo proyecto, que arrancará sus emisiones el próximo 5 de noviembre.

Sobre La Séptima: "Me están tratando como una igual y confían en mí y en el proyecto"

Y Alba Carrillo ha ofrecido su análisis más sincero. "Están muy asustados, hay mucho miedo, te diría incluso que censura de grupos que pensábamos que eran de izquierda. Pero eso me hace tan feliz, porque significa que tienen miedo. Y el miedo a veces es bueno porque es un resquicio para el diálogo", ha explicado la ex modelo, adelantando también el equipo que conformará la programación.

"El equipo me parece maravilloso, cuando digan todo el elenco, que ahora vamos al festival de televisión de Vitoria, me parece... Realmente creo que vamos a ser una familia. Estoy emocionada, son personas a las que admiro tanto, que me están tratando como una igual y que confían en mí y en este proyecto...", ha asegurado la comunicadora. "Tú normalmente puedes empezar programas de televisión, pero estar en una cosa histórica de dar botadura a una cadena, me parece una maravilla. También va en coherencia con mis valores", terminaba apuntando con emoción.