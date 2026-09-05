Terelu Campos usa 'De Viernes' para condenar lo que hizo en 'Sálvame' contra Anabel Pantoja: "Siento vergüenza"

'De viernes' ha regresado a la parrilla de Telecinco tras su descanso veraniego con Anabel Pantoja como protagonista. La sobrina de la tonadillera ha protagonizado un tenso y a la vez emotivo reencuentro con Terelu Campos, con la que compartió tantas tardes en 'Sálvame'.

Anabel Pantoja se ha sentado en el plató de 'De viernes' tras años de silencio mediático. La influencer se ha roto al recordar los meses tan angustiosos que ha pasado a raíz de toda la polémica con su hija Alma pero, además, ha rememorado el daño que la hicieron en 'Sálvame' tras uno de los momentos más duros de su vida, el fallecimiento de su padre. Por tal motivo, Terelu Campos no ha dudado en disculparse públicamente con su excompañera.

Cuando falleció Bernardo Pantoja, en el año 2022 la hermana de Carmen Borrego trabajaba como presentadora de 'Sálvame'. El programa realizó una cobertura en directo que fue muy dura para Anabel debido a los desagradables altercados producidos a las puertas del tanatorio donde se velaba el cuerpo de su padre. Durante su cara a cara en 'De viernes', la colaboradora asumía su parte de responsabilidad en lo sucedido y reconocía arrepentirse de todo lo ocurrido aquel día.

"Fue horroroso. De las cosas de las que menos satisfechas me siento fue de ese día. Tengo hasta un sentimiento de vergüenza, eso no me exime de la responsabilidad que tuviera, como presentadora. Sí me exime los contenidos del programa, porque no los decidía yo y eso fue muy cruel", confesaba Terelu Campos, admitiendo la falta de empatía del magacín en un día tan duro para ella.

Unas disculpas que la prima de Isa Pi aceptó, pero en su opinión son insuficientes por todo el daño que la hicieron. "Fue muy cruel y solo se me hizo a mí, porque hay personas que trabajaban allí y no se les tocaba ni un pelo", se quejó Anabel Pantoja, algo con lo que la colaboradora no estaba del todo de acuerdo: "No seré yo, que a mí se me tocaban todos, como tú bien sabes".

Terelu Campos teniendo el doble grado de trepa y pelota, José Antonio León actuando como un acusica cobarde con mucho que callar y Anabel Pantoja siendo sensata y agradecida. A veces simplemente hay que dejar hablar a las personas para que se retraten. #DeViernes pic.twitter.com/7ZYZ7TBJh4 — Miss Kokoro (@KokoroMiss) September 5, 2026

Anabel Pantoja admite las disculpas de Terelu Campos pero las considera insuficientes

"Dentro de lo que cabe, no hemos sido amigas pero hemos sido compañeras y creo que en ese momento tan delicado y tan malo podíais haber parado. Lo siento, pero mi compañera está en el tanatorio y yo no voy a darle paso a una señora que ha ido a increpar a mi compañera", le reprochó la invitada, remontándose a lo ocurrido aquel día.

"Una señora que le paga el programa el taxi de producción para llevarla al tanatorio y llegar allí y montar el espectáculo. Pagado por el programa de televisión", recordó José Antonio León, en aquel momento reportero de 'Sálvame' y actual colaborador de 'De viernes'. Ante esto, Terelu Campos dejaba claro que ella no sabía nada.

Pese al daño que la hicieron, Anabel Pantoja quiso aclarar que "yo no voy a acusar la mano que me dio de comer. Para mí 'Sálvame' fue mi universidad para aprender de esto". "Entonces nunca me avergonzaré pero sí que me quejaré de los momentos que me hicieron pasar. Y ese es uno de los momentos más dolorosos que puede vivir una persona, que es perder a su padre", confesó la influencer, con la voz quebrada por la emoción.

"Lo que ahí se hizo no cabe ni en un programa ni en un cerebro, pero aún así era audiencia. Y yo no olvido. Yo no seré rencorosa, pero eso no lo puedo olvidar. Con mi padre se pasaron límites inhumanos, se le dio voz a gente que venía a hacer daño", sentenció Anabel Pantoja ante una Terelu Campos que le dio toda la razón.