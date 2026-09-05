Nuria Roca estrena nueva temporada de 'La Roca' en La Sexta y anuncia dos nuevos fichajes y nuevas secciones

Pese a que no ha hecho mucho ruido ni ha contado con una gran promoción, 'La Roca' estrena este sábado su sexta temporada en los fines de semana de La Sexta y mantendrá su doble emisión semanal como la temporada pasada con Nuria Roca y todo su equipo habitual, al que se sumarán nuevas voces.

Producido por Atresmedia en colaboración con Cuarzo Producciones (Banijay Iberia) y dirigido por Susana Moreno, el programa amplía su apuesta por una sobremesa abierta y distendida en la que tendrán cabida todo tipo de temas: desde la actualidad social y política hasta la salud, la nostalgia, la ciencia, la economía o las historias más curiosas.

El programa afronta este nuevo curso tras una temporada en la que amplió por primera vez su emisión a todo el fin de semana al sumar la tarde del domingo a su tradicional cita de los sábados. La quinta temporada concluyó con una media del 4.7% de cuota de pantalla y 414.000 espectadores. Unos datos que le sitúan muy por debajo de todos sus rivales pero que le permitió anotar su máximo histórico en cuota.

Susana Díaz y Carmen Morodo, nuevos fichajes de Nuria Roca con mayor apuesta por la política

Como se avecina un curso muy intenso con varias citas electorales a la vista y con numerosos casos judiciales por resolver, 'La Roca' reforzará el análisis de la actualidad política y para ello sumará a su equipo de colaboradores a dos nuevos fichajes: la senadora socialista y ex presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, y la periodista Carmen Morodo. Ambas se sentarán en la mesa en la que seguirán Tania Sánchez, Ana Isabel Martín, Fernando Garea, Carlos E. Cué, Juan de Dios Colmenero, Pilar Velasco, Juanma Lamet, Manuel Mostaza, Carolina Bescansa, Elizabeth Duval, Andrea Levy, Benjamín Prado y Edu Galán.

El espacio mantendrá así su apuesta por la pluralidad, el rigor informativo y el respeto en el debate, con una mesa integrada por periodistas y expolíticos a la que se sumarán, como es habitual, especialistas en los asuntos abordados, entre ellos sociólogos, politólogos, el científico Ricardo Moure, el magistrado Joaquim Bosch, analistas internacionales, el economista José María Camarero y el experto en verificación de datos es Jesús Espinosa (de Newtral).

Nuevas secciones de sociología y nutrición

El programa incorporará más espacio para el análisis y la reflexión sobre los grandes cambios de la sociedad española de la mano del sociólogo Ignacio Urquizu, que estrena sección propia ¿Opinábamos lo mismo sobre vivienda, inmigración, situación económica o incluso sexualidad que a día de hoy? ¿Ha cambiado la perspectiva, las circunstancias o la sociedad en general? ¿Cuáles son las causas? El espacio tratará de comparar la radiografía social de hace 20 años con la actual para profundizar en la evolución, o involución, experimentada durante estas dos décadas.

'La Roca' también seguirá mirando al pasado con Bernat Barrachina y su sección de nostalgia, que volverá a bucear en los archivos de la televisión para descubrir cómo eran nuestros famosos hace veinte años, recordar sus mejores historias y comprobar cuánto han cambiado desde entonces.

La salud y el bienestar también ganarán protagonismo esta temporada. El experto en nutrición Pablo Ojeda visitará el plató para resolver las dudas más frecuentes sobre alimentación y ofrecer recomendaciones relacionadas con los hábitos saludables, el deporte y el bienestar.

Por su parte, Juan del Val, Bernat Barrachina, Sara Ramos, Marta Critikian, Cristina Plaza, Pilar Vidal, Valeria Vegas y Nacho García seguirán brindando grandes momentos en la mesa de entretenimiento.