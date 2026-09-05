Así fue la despedida de 'De lunes a viernes' con recado a Telecinco y un desconcertante mensaje final

Este viernes, Santi Acosta y Beatriz Archidona se han puesto al frente por última vez de 'De lunes a viernes' después de que Telecinco sorprendiera el pasado miércoles al confirmar la cancelación del programa producido por Mandarina Producciones ante el terremoto de cambios de la programación de tarde desde el lunes con el regreso de 'El diario de Jorge' y el estreno de 'Rueda la letra'.

Y es que pese a que se contaba con la continuidad de 'De lunes a viernes' hasta finales de año, Mediaset ha optado por mantener finalmente en la sobremesa 'El verano se mueve' con Ion Aramendi y recortar la duración de 'El diario de Jorge' para hacer hueco al nuevo concurso con 'El Rosco'.

Como en este último programa, 'De lunes a viernes' no ha contado con dos de sus colaboradoras estrella como Lydia Lozano y Terelu Campos, Beatriz Archidona se ha acercado hasta la sala de maquillaje en la que ambas se estaban preparando para el regreso de 'De Viernes' y les ha pedido que le acompañaran al plató para estar presentes en la despedida.

Ha sido ahí cuando Terelu Campos ha vivido un pequeño roce con la presentadora cuando le ha dicho que le iban a preguntar a Laura Matamoros si había felicitado a su primo Carlo Costanzia por el nacimiento de su segunda hija. "Tenemos a Laura Matamoros en plató y le vamos a preguntar si ha felicitado a su primo por su reciente paternidad", le ha avisado Beatriz Archidona a su compañera.

"Ay, ¿vamos a terminar de verdad con conflictos? ¿Me has sacado para esto?", le ha cuestionado Terelu Campos. "No vamos a acabar en conflicto que para lo que nos queda, vamos a pasárnoslo bien", le ha replicado Beatriz Archidona dejando claro que no quería ningún tipo de problema en este último programa de 'De lunes a viernes'.

El mensaje de Santi Acosta y Beatriz Archidona al equipo de 'De lunes a viernes'

Poco después y justo antes de acabar, Santi Acosta y Beatriz Archidona han querido felicitar a Óscar Beunza por su trabajo como reportero del programa y le han sorprendido con el cariñoso mensaje que le ha escrito Juls Janeiro tras haber sido el primer periodista en conseguir que entrara en directo en un programa de televisión y se pusiera el pinganillo para hablar con los presentadores.

"Óscar es el ejemplo de un gran equipo que tenemos en 'De lunes a viernes'", ha destacado Santi Acosta. "Equipo no, equipazo que tenemos en este programa. Los veranos son complicados, hace mucho calor como dice Juls Janeiro, y aquí hemos estado a gusto, hemos trabajado muy bien y estamos muy orgullosos del equipo de este programa. Me encantan los amores de verano", ha añadido Beatriz Archidona.

"A mi también", ha apostillado su compañero. "Son bonitos e intensos y maravillosos", han aseverado después los presentadores. "A ustedes de corazón muchísimas gracias. Y equipo, enhorabuena a todos, sois los mejores", han concluido Santi y Beatriz al despedir el programa por última vez. "Nos vamos, hasta pronto y luego en 'De Viernes'", ha terminado diciendo Santi Acosta dejando la puerta abierta a un posible regreso.