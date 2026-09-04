Cambio radical en 'Más Vale Tarde' con Iñaki López: Así es el insólito nuevo plató del programa de La Sexta

Como ya publicamos, dos de los programas más longevos de La Sexta, 'Al rojo vivo' y 'Más vale tarde' estrenarán platós el próximo lunes como una apuesta de Atresmedia para renovar la imagen de los programas que conducen Antonio García-Ferreras e Iñaki López justo cuando ambos no atraviesan su mejor momento en audiencias.
Con respecto a 'Más vale tarde', el programa aprovechará el estreno de la nueva temporada y la marcha de Cristina Pardo para presentar 'La Mesa' en Antena 3 para potenciar a Iñaki López como imagen y estrenará un plató a su estilo con un toque mucho más contemporáneo, cercano y personal con varios guiños a sus gustos.
Y es que el nuevo decorado de 'Más vale tarde' romperá con los códigos tradicionales de un plató y se convertirá en un gran loft-estudio de autor que imprime el carácter de su conductor. Se trata de un lugar abierto a la conversación, la reflexión y también perfecto para abordar la actualidad con la agilidad, el análisis y la mirada crítica que definen al programa.
En este sentido, el nuevo plató del programa de La Sexta cuenta con una gran diversidad de ambientes y perspectivas con una puesta en escena mucho más dinámica y visual en el que las cámaras se integran dentro del propio espacio para acercarse aún más a sus protagonistas y recorren los distintos rincones del loft en busca de nuevos puntos de vista y una mayor variedad de planos.
Así es el loft de Iñaki López en 'Más vale tarde'
El nuevo decorado ofrece una gran diversidad de ambientes y perspectivas. Una puesta en escena más dinámica y versátil, en la que las cámaras se integran en el propio espacio, se acercan a sus protagonistas y recorren los distintos rincones del loft en busca de nuevos puntos de vista y una mayor variedad de planos.
La arquitectura del nuevo espacio parte de un modernismo contemporáneo con referencias ‘mid-century’, elementos brutalistas e influencias ‘japandi’, reinterpretados desde una mirada cálida y doméstica. La madera, los acabados minerales y las estructuras metálicas conviven con una paleta de tonos naturales salpicada de verde, azul petróleo y coral.
Geometrías limpias, grandes planos, estructuras vistas, dobles alturas y amplios ventanales construyen un escenario abierto y flexible, preparado para abordar la actualidad desde diferentes lugares y registros. El resultado es un espacio reconocible y con personalidad propia que refuerza la cercanía con los espectadores.
La mesa se convierte en uno de los centros narrativos del loft. Alrededor de ella, Iñaki López reunirá a colaboradores e invitados para generar una conversación cercana, ágil y crítica. El escenario se completa con ambientes destinados al análisis de sucesos y otros contenidos de actualidad, además de rincones más relajados para entrevistas y conversaciones personales.
Nuevos grafismos con la libreta de apuntes de Iñaki
Pero la renovación de 'Más vale tarde' va mucho más allá del plató pues también afectará a su identidad gráfica, que evoluciona para convertirse en una especie de libreta de apuntes de Iñaki López. Un sistema dinámico y flexible organizará la actualidad mediante un lenguaje limpio y minimalista, al que se incorporan trazos, anotaciones y recursos de apariencia manuscrita que aportan espontaneidad y personalidad al relato.
El logotipo se actualiza sin romper con la esencia del programa. Mantiene sus formas curvas y amables, pero incorpora nuevos detalles gráficos que refuerzan su carácter y reconocimiento. La nueva paleta se construye sobre una base beige, luminosa y cálida, mientras que el negro, el coral y el verde funcionan como contrapuntos y colores identificativos.
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