Cambio radical en 'Más Vale Tarde' con Iñaki López: Así es el insólito nuevo plató del programa de La Sexta

Como ya publicamos, dos de los programas más longevos de La Sexta, 'Al rojo vivo' y 'Más vale tarde' estrenarán platós el próximo lunes como una apuesta de Atresmedia para renovar la imagen de los programas que conducen Antonio García-Ferreras e Iñaki López justo cuando ambos no atraviesan su mejor momento en audiencias.

Con respecto a 'Más vale tarde', el programa aprovechará el estreno de la nueva temporada y la marcha de Cristina Pardo para presentar 'La Mesa' en Antena 3 para potenciar a Iñaki López como imagen y estrenará un plató a su estilo con un toque mucho más contemporáneo, cercano y personal con varios guiños a sus gustos.

Y es que el nuevo decorado de 'Más vale tarde' romperá con los códigos tradicionales de un plató y se convertirá en un gran loft-estudio de autor que imprime el carácter de su conductor. Se trata de un lugar abierto a la conversación, la reflexión y también perfecto para abordar la actualidad con la agilidad, el análisis y la mirada crítica que definen al programa.

En este sentido, el nuevo plató del programa de La Sexta cuenta con una gran diversidad de ambientes y perspectivas con una puesta en escena mucho más dinámica y visual en el que las cámaras se integran dentro del propio espacio para acercarse aún más a sus protagonistas y recorren los distintos rincones del loft en busca de nuevos puntos de vista y una mayor variedad de planos.

Así es el loft de Iñaki López en 'Más vale tarde'

Imagen del nuevo plató de 'Más vale tarde'

El nuevo decorado ofrece una gran diversidad de ambientes y perspectivas. Una puesta en escena más dinámica y versátil, en la que las cámaras se integran en el propio espacio, se acercan a sus protagonistas y recorren los distintos rincones del loft en busca de nuevos puntos de vista y una mayor variedad de planos.

La arquitectura del nuevo espacio parte de un modernismo contemporáneo con referencias ‘mid-century’, elementos brutalistas e influencias ‘japandi’, reinterpretados desde una mirada cálida y doméstica. La madera, los acabados minerales y las estructuras metálicas conviven con una paleta de tonos naturales salpicada de verde, azul petróleo y coral.

Geometrías limpias, grandes planos, estructuras vistas, dobles alturas y amplios ventanales construyen un escenario abierto y flexible, preparado para abordar la actualidad desde diferentes lugares y registros. El resultado es un espacio reconocible y con personalidad propia que refuerza la cercanía con los espectadores.

La mesa se convierte en uno de los centros narrativos del loft. Alrededor de ella, Iñaki López reunirá a colaboradores e invitados para generar una conversación cercana, ágil y crítica. El escenario se completa con ambientes destinados al análisis de sucesos y otros contenidos de actualidad, además de rincones más relajados para entrevistas y conversaciones personales.

Nuevos grafismos con la libreta de apuntes de Iñaki

Imagen de la mesa central del nuevo decorado de 'Más vale tarde'

Pero la renovación de 'Más vale tarde' va mucho más allá del plató pues también afectará a su identidad gráfica, que evoluciona para convertirse en una especie de libreta de apuntes de Iñaki López. Un sistema dinámico y flexible organizará la actualidad mediante un lenguaje limpio y minimalista, al que se incorporan trazos, anotaciones y recursos de apariencia manuscrita que aportan espontaneidad y personalidad al relato.

El logotipo se actualiza sin romper con la esencia del programa. Mantiene sus formas curvas y amables, pero incorpora nuevos detalles gráficos que refuerzan su carácter y reconocimiento. La nueva paleta se construye sobre una base beige, luminosa y cálida, mientras que el negro, el coral y el verde funcionan como contrapuntos y colores identificativos.