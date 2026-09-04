Telecinco lanza una emisión especial de 'La Isla de las Tentaciones 11' y recorta 'First Dates' este domingo

Antes del estreno de la undécima edición de 'La isla de las tentaciones' el próximo lunes 7 de septiembre a las 23:00 horas, Telecinco ha decidido reorganizar también su programación del domingo para calentar el regreso del reality presentado por Sandra Barneda y ofrecer un especial frente al estreno de 'El secreto', la nueva serie turca de Antena 3.

De esta manera, Telecinco recortará la emisión de 'First Dates' después de semanas ofreciendo el dating show de Carlos Sobera hasta la madrugada. En su lugar, la cadena de Mediaset ofrecerá las dos entregas de 'Rumbo a las tentaciones' que ya están disponibles en Mediaset Infinity a partir de las 23:00 horas como aperitivo de la nueva temporada al día siguiente.

En estos dos especiales de 'Rumbo a las tentaciones', los espectadores podrán conocer mejor tanto a las cinco parejas de concursantes de la undécima edición, entre las que se encuentra Nacho de Borbón, primo lejano del rey Felipe VI, junto a su novia; así como a los solteros y solteras que tratarán de conquistar a los protagonistas y poner en jaque sus relaciones.

Después, para completar esta noche temática dedicada a 'La isla de las tentaciones' y a calentar el estreno de su nueva temporada, la cadena de Mediaset ofrecerá una entrega de resumen con los casting en la que podremos ver todos los perfiles que se han presentado para participar en el espacio tanto por parte de parejas como de solteros, entre los que se encuentran algunos rostros famosos tanto por su paso por el reality de Cuarzo Producciones como por 'Gran Hermano'.

Por otro lado, cabe recordar que a partir del domingo 15 de septiembre Telecinco apostará en la noche de los domingos por 'Supervivientes All Stars: Conexión Honduras' con Sandra Barneda y se enfrentará así tanto a un nuevo episodio de 'El secreto', la serie turca de Antena 3 que llega este domingo y posteriormente con el último episodio de 'Una nueva vida'

Así queda la programación de Telecinco el domingo 6 de septiembre: