TVE se lanza a neutralizar a 'La Isla de la Tentaciones' con los estrenos de 'MasterChef Celebrity Legends' y 'El Túnel', lo nuevo de Jesús Vázquez

Dos de las grandes apuestas de TVE para esta temporada ya tienen fecha de estreno. Con el final de 'El Grand Prix 2026', La 1 ha anunciado este miércoles en la presentación de sus nuevas bazas, los estrenos de 'MasterChef Celebrity Legends' y 'El túnel: avanza y gana' para la próxima semana.

Así, la nueva versión de 'MasterChef' llegará el próximo lunes 7 de septiembre a las 23:00 horas tras el regreso de 'La Revuelta'. Una edición especial del talent show que luchará contra el regreso de 'La isla de las tentaciones' a Telecinco, con su undécima edición, así como contra 'En tierra lejana' en Antena 3 o 'El Taquillazo' de La Sexta.

Una década después del estreno de su primera temporada, 'MasterChef Celebrity' está de celebración con una edición única y legendaria. Producido por RTVE en colaboración con Shine Iberia (Banijay Iberia), 'MasterChef Celebrity Legends' reunirá a 15 participantes de distintas ediciones que, aunque no ganaron, el jurado quiere volver a retar para brindarles una segunda oportunidad de cara a hacerse con el trofeo.

Los 15 famosos que volverán a los fogones de 'MasterChef Celebrity Legends' son el torero Manuel Díaz 'El Cordobés', la actriz y presentadora Anabel Alonso, la actriz y colaboradora Bibiana Fernández, el actor y humorista Edu Soto, el modelo Juan Betancourt, el actor y director Santiago Segura, los actores Paz Vega y Juanjo Ballesta, el humorista Florentino Fernández, los cantantes David Bustamante, Ruth Lorenzo y Mala Rodríguez, la diseñadora María Escoté, la influencer Marina Rivers y el aristócrata Pocholo Martínez-Bordiú.

La élite vuelve a las cocinas el 7 de septiembre dispuesta a hacer historia en 'MasterChef Celebrity Legends'.



Marta, Pepa y Jordi nos cuentan qué nos espera en esta edición.#ImparablesRTVE



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'El túnel: avanza y gana', la apuesta de La 1 para los miércoles

Y si el lunes se vuelven a encender los fogones, la noche del miércoles estará destinada a uno de los nuevos concursos que ofrecerá La 1 de TVE esta temporada. Tras el desenlace de 'El Grand Prix' y de 'Maestros de la costura Celebrity', La 1 estrenará el miércoles 9 de septiembre 'El túnel: avanza y gana' con Jesús Vázquez como presentador. Será a las 23:00 horas justo después de 'La Revuelta'.

El concurso, producido por Fremantle, se tendrá que ver las caras con el recién estrenado 'La Mesa' de Cristina Pardo en Antena 3 así como contra 'La isla de las tentaciones' en Telecinco; a la espera de conocer qué ofertas emitirán Cuatro y La Sexta en dicha noche.

'El túnel: Avanza y gana' es un nuevo formato original que promete convertirse en uno de los grandes eventos televisivos de la próxima temporada. Un espacio de prime time que mezcla conocimiento, estrategia, velocidad y emoción en un espectacular plató nunca visto hasta ahora en televisión.

Producido en colaboración con Fremantle España ('El precio justo'), creado por Eureka Studios y distribuido por Fremantle, 'El túnel: Avanza y gana' arranca con un amplio grupo de participantes dispuestos a “entrar en el túnel” y avanzar en él contestando correctamente a las preguntas y así llegar hasta el final antes que su oponente y mantenerse en la competición.

Semana tras semana, los concursantes se enfrentarán cara a cara en intensos duelos eliminatorios cargados de emoción, tensión y estrategia. El gran objetivo: avanzar, resistir y llegar hasta el programa final y luchar así por un premio de hasta 150.000 euros.

Con una puesta en escena impactante y una tensión constante que se mantiene hasta el último segundo, 'El túnel: Avanza y gana' transforma cada duelo en una auténtica batalla de nervios. Los concursantes no solo deberán demostrar lo que saben: también tendrán que decidir cómo jugar, cuándo arriesgar y contra quién enfrentarse.