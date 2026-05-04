RTVE anuncia los 15 concursantes de 'MasterChef Celebrity Legends', su nueva versión con famosos para el próximo otoño

RTVE y Shine Iberia ya tienen todo listo para comenzar las grabaciones de 'MasterChef Celebrity Legends', la versión 'All Stars' con la que la cadena y la productora quieren celebrar por todo lo alto los diez años que ha cumplido la versión con famosos del talent de cocina.

'MasterChef Celebrity Legends' reunirá a 15 participantes de distintas ediciones que, aunque no ganaron, el jurado quiere volver a retar y brindarles una segunda oportunidad para hacerse con el trofeo.

Las grabaciones de 'MasterChef Celebrity Legends' han dado comienzo este mismo lunes y la intención de TVE es estrenar el programa el próximo otoño en relevo de 'MasterChef Celebrity' y como una de sus principales apuestas para el próximo curso.

En el programa se mantendrá el jurado de la décimo cuarta edición del talent que está actualmente en emisión en La 1, es decir los ya asentados Pepe Rodríguez y Jordi Cruz junto a la nueva jueza, Marta Sanahuja.

Lista completa de concursantes de 'MasterChef Celebrity Legends'

Manuel Díaz 'El Cordobés'

El torero Manuel Díaz 'El Cordobés' regresa a la televisión después de haber sido colaborador de 'Tardear' y de haber participado en la quinta edición de 'El desafío' en Antena 3 así como en la cuarta edición de 'Mask singer: adivina quién canta' en la que quedó como tercer clasificado. Ahora vuelve a las cocinas de 'MasterChef' tras haber sido uno de los primeros valientes en participar en su primera edición 'Celebrity'.

Anabel Alonso

Si hay un rostro que no se pierde ninguna edición de 'MasterChef' es Anabel Alonso. De hecho, la actriz y presentadora fue una de las participantes estrella de la segunda edición tras formar parte de Las Retales junto a Bibiana Fernández y posteriormente volvió en la cuarta edición. Por si fuera poco, volvió a probar suerte en 'MasterChef Especial Navidad', edición en la que terminó convirtiéndose en la ganadora.

Bibiana Fernández

Y como no hay 'MasterChef' sin Las Retales, la otra componente del dúo, la actriz Bibiana Fernández volverá a probar suerte como cocinera en 'MasterChef Celebrity Legends'. La colaboradora compaginará las grabaciones del talent de TVE con sus colaboraciones en 'El programa de Ana Rosa' en Telecinco.

Edu Soto

El actor y humorista Edu Soto vuelve a enfundarse el delantal de 'MasterChef' después de haber sido el noveno expulsado en la segunda edición del 'Celebrity'. Con ello, el también cantante seguirá ligado a TVE y a Shine Iberia pues también participó el año pasado en 'Maestros de la costura Celebrity' donde fue el tercer finalista.

Juan Betancourt

El modelo Juan Betancourt tratará de conquistar a los jueces de 'Masterchef Celebrity Legends' tras haber sido el sexto expulsado en su segunda edición en la que compartió aventura con Anabel Alonso, Bibiana Fernández y Edu Soto. Será además su regreso a la pequeña pantalla después de haber sido el ganador de la segunda edición de 'El desafío' en Antena 3 y de haber participado en la serie 'La Moderna' en La 1.

Santiago Segura

Tras el éxito de 'Torrente Presidente', Santiago Segura vuelve a las cocinas de 'MasterChef' tras haber participado en su tercera edición ampliando así su colaboración con TVE, donde ya conduce con éxito 'Viaje al centro de la tele'. El cineasta es además otro rostro habitual de Antena 3 como juez de 'El desafío'.

Paz Vega

La actriz Paz Vega, que se encuentra en el foco de la noticia tras su separación de su marido Orson Salazar y por sus deudas con Hacienda, vuelve al entretenimiento tras haber sido la duelista de la tercera edición de 'MasterChef Celebrity' tras perder el duelo final con Ona Carbonell. Asimismo hay que recordar que fue la ganadora de la primera edición de 'Mask singer' y posteriormente investigadora en su segunda edición en Antena 3.

Juanjo Ballesta

El actor Juanjo Ballesta volverá a meterse entre fogones después de haber sido uno de los concursantes revelación de la quinta edición de 'MasterChef Celebrity', en la que fue el octavo expulsado. Con esta versión 'Legends', el intérprete tratará de retomar su carrera tras los últimos escándalos en los que se ha visto envuelto por una denuncia de acoso sexual que fue archivada.

Florentino Fernández

El humorista y presentador Florentino Fernández regresa a 'MasterChef Celebrity Legends' tras haber sido el duelista de la quinta edición y haber perdido la final frente a Raquel Meroño. Lo más llamativo es que el humorista regresa a TVE mientras sigue formando parte del jurado de 'Tu cara me suena' en Antena 3, por lo que compaginará ambos formatos.

David Bustamante

El cantante David Bustamante volverá a demostrar sus dotes como cocinero después de haber quedado como tercer finalista en la sexta edición de 'MasterChef Celebrity', la más polémica hasta la fecha por lo sucedido con Verónica Forqué. De esta manera, el artista regresa a la televisión tras haber sido el ganador de la undécima temporada de 'Tu cara me suena'.

Ruth Lorenzo

La cantante Ruth Lorenzo volverá a probar suerte como cocinera tras su paso por la séptima edición de 'MasterChef Celebrity' en la que fue la tercera expulsada. Con ello, la murciana volverá a RTVE donde en los últimos años no ha parado de trabajar como presentadora del Benidorm Fest, de 'Cover Night' y de 'Aria, locos por la música'. Además actualmente forma parte del equipo de investigadores de 'Mask singer' en Antena 3.

María Escoté

La diseñadora María Escoté también tratará de redimirse después de haber quedado tercera finalista en la séptima edición de 'MasterChef Celebrity'. Con ello, la modista seguirá ligada también a Shine Iberia y TVE pues se mantiene como jurado en la segunda edición de 'Maestros de la costura Ceelbrity', que La 1 emitirá próximamente.

Pocholo Martínez-Bordiú

El empresario y aristócrata Pocholo Martínez-Bordiú regresa a las cocinas de 'MasterChef Celebrity Legends' después de haberse enamorado del mundo de la gastronomía y después de haber sorprendido con sus dotes de cocinero en la novena edición del formato en la que se quedó a las puertas de la final.

Marina Rivers

Quien si llegó a la final en esa novena edición de 'MasterChef Celebrity' fue la influencer y tiktoker Marina Rivers, que fue además duelista, tras perder el duelo final frente a la presentadora Inés Hernand. Ahora tratará de redimirse con esta nueva experiencia que servirá además para ampliar sus colaboraciones con RTVE donde ya forma parte del equipo de 'Zero Dramas', el programa de Loles León en La 2 y de ser una de las caras de RTVE Play en diferentes eventos como los Goya.

Mala Rodríguez

La cantante y rapera Mala Rodríguez será la representación de la décima edición de 'MasterChef Celebrity'. Tras ser la undécima expulsada de su edición ahora vuelve a probar suerte un año después. Con ello, la artista seguirá ligada a la televisión después de haber participado también en la primera edición de 'Bailando con las estrellas' que emitió Telecinco.