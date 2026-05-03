'MasterChef Celebrity Legends' sigue cerrando su lista de concursantes en TVE y pone nombre a otros cuatro famosos

La lista de participantes de 'MasterChef Celebrity Legends' se va cerrando. Tras anunciar a sus ocho primeros famosos, este domingo 'D Corazón' ha revelado la identidad de otros cuatro ex participantes que volverán a meterse entre fogones en esta edición especial del talent de TVE.

Hay que recordar que TVE y Shine Iberia quieren celebrar a lo grande el décimo aniversario de 'MasterChef Celebrity' y para ello ha decidido apostar por una versión 'All Stars' en la que juntará a 15 de los concursantes más icónicos que han pasado por las cocinas del programa.

La intención de la productora es arrancar las grabaciones de 'MasterChef Celebrity Legends' a lo largo del mes de mayo para su emisión en otoño. En el programa se mantendrá el jurado de la décimo cuarta edición del talent que está actualmente en emisión en La 1, es decir los ya asentados Pepe Rodríguez y Jordi Cruz junto a la nueva jueza, Marta Sanahuja.

Las cantantes Mala Rodríguez y Ruth Lorenzo, que participaron en la décima y séptima edición respectivamente son dos de las concursantes que volverán a probar suerte en este 'MasterChef Celebrity Legends'. Junto a ellas estarán también el actor y humorista Edu Soto y el modelo Juan Betancourt, que participaron en la segunda edición.

Los cuatro se suman a la lista en la que ya estaban confirmados el cineasta Santiago Segura, la actriz y presentadora Anabel Alonso, la actriz y colaboradora Bibiana Fernández, el actor Juanjo Ballesta, el torero Manuel Díaz El Cordobés, el humorista y presentador Florentino Fernández, la diseñadora y jueza de 'Maestros de la costura' María Escoté y el empresario y aristócrata Pocholo Martínez-Bordiú.

A ellos hay que unir también el nombre del cantante David Bustamante, que volverá también a enfundarse el delantal de 'MasterChef Celebrity Legends' según ha avanzado Poco Pasa TV.