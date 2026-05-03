'La Promesa', avance semanal capítulos del 4 al 8 de mayo: Leocadia, descubierta como asesina de Jana

En el capítulo 826 de 'La Promesa' del lunes 4 de mayo, Curro enfrenta con aplomo las provocaciones de Lorenzo ante el duque de Salvatierra. Y Ciro no tiene más remedio que admitir la buena gestión de Curro en su trabajo, Cristóbal lo respalda. Pilarcita, conmovida tras su visita al refugio, confirma que el Patronato se hará cargo del proyecto, desatando la euforia de Martina. Pía confiesa a Santos que su padre mató accidentalmente a su madre, dejando al joven en un estado de shock absoluto... Manuel y Curro tratan de gestionar el chantaje del duque de Carril.

Y Vera, que no termina de entender a su padre, le pide explicaciones provocando su enfado. María ve a Estefanía flirtear de nuevo con Samuel y los interrumpe. Más tarde, la pilla en actitud sospechosa con Carlo, pero vuelve a disimular. Estefanía continúa presionando al lacayo para que le consiga dinero. Martina está muy preocupada por la salud de Adriano... Teresa, impulsada por los celos y la sospecha, registra el despacho de Cristóbal buscando pruebas de una supuesta amante.

Avance de 'La Promesa' del capítulo 827 - Martes 5 de mayo

Teresa halla finalmente una carta incriminatoria en el despacho de Cristóbal, confirmando sus sospechas: ¡tiene una amante! El duque de Carril manipula a Vera, fingiendo un amor paternal recobrado para justificar su extorsión a Manuel como una “indemnización”; por el deshonor de haber servido como criada.

Salvatierra reprende a Lorenzo, invalidando sus calumnias contra Curro al detectar su resentimiento personal. Pía le confiesa a Ricardo que le contó la verdad a Santos sobre que él mató a Ana. ¿Cuál será su reacción? Manuel oculta a Julieta la verdad tras el chantaje del duque de Carril, pero ella se huele algo. Martina visita a Adriano en mitad de la noche. El pobre está fatal... Carlo advierte a Estefanía de que deje de intentar chantajearlo, pero ella no piensa ceder. Curro y Ángela se piden perdón. No es una reconciliación, ¡pero sí un paso importante! Ricardo, para tranquilidad de Santos, hará cualquier cosa para evitar que la verdad salga a la luz.

Avance de 'La Promesa' del capítulo 828 - Miércoles 6 de mayo

El duque de Salvatierra abandona La Promesa impresionado por la humildad de Curro, quien declara estar en paz con cualquier resolución real sobre su título. Manuel entrega un primer pago al duque de Carril para frenar el chantaje sobre Vera, aunque el extorsionador exige la suma completa. En un movimiento estratégico, Estefanía regala un gorrito al bebé de María Fernández para neutralizar los recelos de la doncella y ganar acceso a la planta noble.

La salvación del refugio se hace oficial en el Patronato, pero la felicidad de Martina se ve empañada por el estado crítico de Adriano, a quien cuida durante sus delirios. Curro decide dar el paso definitivo con Ángela: declara su amor y pide a la joven retomar sus planes de boda. ¡Ella no duda ni un segundo y acaban besándose apasionadamente! Teresa confiesa a Pía que robó la carta de Cristóbal firmada por “Mercedes del Amor”, sin saber que Pía parece reconocer el nombre.

Avance del capítulo 829 - Jueves 7 de mayo

Curro y Ángela anuncian formalmente sus planes de boda ante una Leocadia indignada, quien desprecia la idea de una vida sin títulos. Estefanía debuta sirviendo a los señores con éxito, y Teresa, que la observa, sospecha que la doncella oculta su verdadera personalidad tras múltiples caretas. El duque de Carril entrega a Manuel el libro de cuentas de su empresa. Y Vera es optimista tras su conversación con Manuel, que, siguiendo instrucciones, le hace ver que todo está bien con su padre.

Martina y Jacobo reevalúan su relación para ver si la pueden arreglar… ¿Llegarán a alguna conclusión? Pía intenta disculparse con Ricardo por su indiscreción, pero este rechaza a la doncella con dureza. La señora Adarre identifica el nombre de “Mercedes del Amor” en la carta robada, sugiriendo que el romance del mayordomo es más antiguo y complejo de lo que Teresa imagina. Tras superar la fiebre, Adriano despierta para descubrir, ante el horror de Martina, ¡que la enfermedad le ha provocado una ceguera total!

Avance del capítulo 830 - Viernes 8 de mayo

Martina comprueba que Adriano no ve nada y pide ayuda. Alonso llama al médico y el diagnóstico es demoledor: podría quedarse ciego de forma irreversible... Leocadia claudica -o más bien aparenta claudicar- y da su bendición a la boda de su hija con Curro. Alonso, por su parte, le dice a Curro que tirará la casa por la ventana para su boda con Ángela. Pía le cuenta a Teresa que vio una carta para Cristóbal de “Mercedes del Amor” hace mucho tiempo. ¿De qué más le suena ese nombre?

Estefanía finge ayudar a María Fernández mientras chantajea a Carlo: si no le consigue dinero, confesará que está embarazada de él. Mientras tanto, Manuel, Curro y Julieta confirman, mediante un experto contable, que los libros del duque de Carril son fraudulentos. Pía, tras investigar el nombre “Mercedes del Amor”, lo vincula con el cuaderno de la joyería y llega a una conclusión aterradora: ¡no fue Cruz, sino doña Leocadia quien compró el veneno y asesinó a Jana!