Jordi Évole le da el corte del día a Broncano en 'La Revuelta' por las tensiones con Atresmedia: "TVE copia a La Sexta"

Jordi Évole ha acudido por primera vez a 'La Revuelta' este jueves con motivo del estreno de 'Sidosa' en cines, su película documental junto a Eduardo Casanova para luchar contra el estigma social del VIH. Y durante su reencuentro con David Broncano, a quién no visitaba desde su etapa en Movistar Plus+, el periodista ha terminado sincerándose sobre su libertad para acudir a TVE perteneciendo a Atresmedia, lanzando un dardo contra la programación de la pública.

"¿Tú ves a mucha gente de su cadena viniendo a este programa? Es simbólico que venga", ha comenzado señalando el presentador mucho antes de recibir al rostro de La Sexta sobre el escenario, asegurando que "ha saltado el muro". Y nada más irrumpir en el escenario, el invitado no dudó en corear "Atresmedia" en clave de broma.

Acto seguido, Jordi Évole no ha tardado en excusarse ante Broncano sentándose en el sofá nada más arrancar la entrevista, recordando a la audiencia que padece cataplexia. "Si sucede normalmente lo que pasa es que estoy un minuto y medio. Yo te explico mi movida, sé que te gustaría que estuviese de pie y me cayese por el espectáculo pero... No quiero que suceda", ha advertido el periodista sobre el trastorno del sistema nervioso que padece.

Jordi Évole: "No debería ser noticia que esté en un programa de TVE, mucho menos en 'La Revuelta"

"Sabía que la salida al plató, el público, verte a ti de nuevo... Pensaba que no iba a llegar ni al sofá, pero he llegado. Estoy contento", ha asegurado el invitado, más calmado desde su asiento. Ha sido entonces cuando el conductor de 'La Revuelta' ha comenzado a bromear sobre el puente que supone su visita en tiempos de rivalidad. "Yo nunca he tenido estas relaciones no normalizadas, quién no las tenga pues tiene un problema", ha señalado el conductor de 'Lo de Évole'.

"Pero a nivel institucional sí que sabes que la situación es tensa", ha insistido David Broncano haciendo referencia a su enfrentamiento con Pablo Motos y 'El Hormiguero'. "Claro que hay tensiones, porque si TVE está copiando toda la programación de La Sexta pues...", ha añadido Jordi Évole bromeando, dejando descolocado al presentador. "Al revés, si os habéis llevado a Marc Giró que estaba aquí", le ha espetado el humorista.

Así, el rostro de Atresmedia ha aprovechado para romper una lanza a favor de la armonía entre cadenas y corporaciones. "Creo que esto debería ser más normal de lo que es, para mí no debería ser noticia que yo esté en un programa de TVE, menos en 'La Revuelta' y aún menos teniendo la relación que tenemos tú y yo desde hace muchísimos años", ha sentenciado entre aplausos.

"Pero es verdad que esto pasa poco, pero alguien tiene que abrir el camino. Todo está en orden, a todo el mundo que tenía que avisar lo he avisado porque no tengo ningún problema para decir que vengo a 'La Revuelta", ha añadido Jordi Évole, reiterando su total libertad para acudir a Televisión Española cuando considere.