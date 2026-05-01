El dardazo de Ana Obregón a Yolanda Ramos en 'Sonsoles' tras mofarse de sus posados veraniegos al darle donde más puede doler

Máxima tensión entre Ana Obregón y Yolanda Ramos, pese a haber trabajado juntas en 'Paquita Salas', la serie creada por Javier Calvo y Javier Ambrossi (Los Javis). Todo empezó hace unos días cuando la cómica criticó los famosos posados veraniegos de la actriz y presentadora, quien no ha dudado en contestarla este jueves desde 'Y ahora Sonsoles'.
"Hemos tenido que aguantar muchos posados veraniegos, vosotros eráis muy jóvenes, que no hacía nada el personaje en sí y le pagaban una pasta", ha asegurado Yolanda Ramos sobre los posados en la playa que, durante años, protagonizó Ana Obregón para la prensa del corazón. Unas demoledoras palabras que ya han tenido respuesta por parte de la aludida.
La colaboradora de 'Y ahora Sonsoles' ha usado su espacio en el programa de Antena 3 para contestar a la que ella consideraba su amiga. "Yolanda, tú sabes perfectamente… Porque además, Yolanda es amiga", ha empezado diciendo, dejando muy sorprendidos a sus compañeros de mesa. Tal y como ha recordado Ana Obregón, "Yolanda ha sido compañera en Paquita Salas con Los Javis. Yo tengo buena relación con ella, de hecho me ha escrito mensajes muy bonitos en épocas muy duras de mi vida y de repente veo esto pues…".
El mensaje de Yolanda Ramos a Ana Obregón disculpándose por sus palabras
No obstante, explicó que, tras salir a la luz estas declaraciones, Yolanda "me llamó y me luego me mandó un mensaje". En ese mensaje, que ha leído textualmente en el programa, la actriz le decía: "Se han sacado un poco de contexto una cosa que dije ayer sobre ti. Y me han llamado del programa, no creo que te merezcas en esta etapa de tu vida en la que estás ningún follón de estos absurdos. Un beso y te quiero".
Tras esto, Ana Obregón aceptaba sus disculpas: "Yo acepto todo, puesto que ha aceptado, aunque no del todo, lo más doloroso para una madre que es la pérdida de un hijo. A mí que se metan conmigo, que me ataquen o que me imiten o lo que sea, te lo juro que no me duele nada, porque mi nivel de dolor ya está al máximo", confesaba, haciendo referencia a la dolorosa pérdida de su hijo, Aless Lequio.
'Y ahora Sonsoles' muestra a Ana Obregón los vídeos de Yolanda imitándola en 'Homo Zapping'
Por otro lado, el programa presentado por Sonsoles Ónega mostró los vídeos de Yolanda Ramos imitando a Ana Obregón hace años en el programa de Antena 3 'Homo Zapping'. Imitaciones que, lejos de molestarla, a ella le hacían gracia, como así ha reconocido en 'Y ahora Sonsoles'.
"(En su momento) No me molestó nada, pero ahora que lo veo digo 'madre mía'. Pero lo acepto, que me imiten. Aunque ahora tiene poco que imitar porque ya no hago posados, además Yolanda es muy buena actriz, fíjate si soy generosa, es muy buena cómica y muy buena actriz. ¿Qué ganara dinero imitándome? Pues bienvenido sea ese dinero…", afirmó la bióloga.
Sin embargo, Sonsoles Ónega que en su día la defendió de estas imitaciones donde se mofaban de ella, no le pareció nada bien esa generosidad, por lo que le espetó: "¡No te vuelvo a defender!". "Yo creo que a aquí lo importante es poder trabajar y ganar dinero, unos ganan imitando, otros ganan trabajando, otros ganan actuando…", sentenció Ana Obregón, a modo de dardo hacia Yolanda Ramos.
