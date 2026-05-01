Pedro Piqueras le quita la careta al PP en TVE por lo que ha hecho con Vito Quiles y se fija en un detalle clave

Pese a ser festivo este viernes, La 1 ha mantenido su programación matinal, cosa que no hará con la de la tarde, y ha ofrecido una nueva entrega de 'Mañaneros 360' con Adela González y Javier Ruiz. Y en ella se ha analizado la última hora en torno al acoso de Vito Quiles a la mujer de Pedro Sánchez y las polémicas declaraciones de un diputado de Vox en el Parlament de Cataluña sobre la deportación a musulmanes. De ello ha hablado Pedro Piqueras.

Así, de primeras Pedro Piqueras se manifestaba sobre esas palabras de Alberto Tarradas en las que llegaba a amenazar con deportar a una diputada de ERC por ser musulmana. "Acaba de contestar Oriol Junqueras diciendo que esto se juzgó en Nuremberg, Pedro Piqueras, ¿qué tal?", le decía Javier Ruiz saludando a su compañero.

"Efectivamente, esto se juzgó en Nuremberg y yo jamás pensé que cosas así podrían oírse en mi país después de tanto tiempo. A mí me parece que el señor Alberto Tarradas se ha pasado veinte pueblos y su mensaje tiene que ver con el fascismo, con el apartar a la gente que no es como tú. Me parece que es algo inadmisible, debería haber sanciones", opinaba de primeras Pedro Piqueras dejando claro que para él era una "barbaridad".

Tras ello, Javier Ruiz le preguntaba a su compañero si esto es algo que puede afectar a nivel nacional pues Vox es el socio potencial del PP y Piqueras era claro. "Potencial socio en lo nacional y socio ya en varias comunidades autónomas. Hay que tomarse el tema en serio, no me importa la disculpa porque detrás de ese mensaje hay un pensamiento y no se puede consentir que se digan esas cosas en un país como España. Pero lo que hay detrás es un intento de polarizar más", aseveraba el periodista.

Pero Pedro Piqueras también se refería alto y claro al asunto de Vito Quiles. "Vito Quiles sabe que su misión con políticos y ahora con la mujer del presidente del Gobierno es provocar, crispar y que alguien salte y alguien lo coja del cuello. Hay que acabar con estas cosas cuanto antes", defendía el que fuera director de 'Informativos Telecinco'.

Pedro Piqueras se posiciona en el acoso de Vito Quiles y alaba a María Rey

Asimismo, Pedro Piqueras no dudaba en fijarse en la clave del gran problema que existe con Vito Quiles y es el apoyo que recibe por parte del PP. "Lo que pasa es que si luego Vito Quiles encuentra protección en un partido de Estado pues las cosas no llegan como deberían llegar", se lamentaba. "¿Es protección Pedro o es financiación?", le repreguntaba Javier Ruiz antes de hacerse eco de los datos que demuestran el dinero que recibe el medio para el que trabaja Vito por parte de gobiernos autonómicos.

"Evidentemente están siendo financiados, es obvio pero en general está ocurriendo algo que es que el PP está necesitando a Vox para gobernar en comunidades autónomas y casi seguro que si tiene que llegar al Gobierno es gracias a Vox y Vox está imponiendo su ley. Y a mí eso me parece penoso porque el PP que es un partido serio, solo hay que pensar en los que crearon el PP, creo que estas personas jamás hubieran permitido tener cerca a gente como Blas Piñar y ahora se están acercando con una gran alegría a estos grupos", sentenciaba.

En ese sentido, Piqueras señalaba que le parecía increíble que rostros del PP como Miguel Tellado o Esther Muñoz defiendan a alguien como Vito Quiles. "No doy crédito a lo que estoy oyendo al decir que el periodista, que no es un periodista sino un activista, ha sido atacado", reconocía el periodista en 'Mañaneros 360'.

Y finalmente, Pedro Piqueras aprovechaba su conexión para alabar lo que ha hecho María Rey en Telemadrid. "Me gustaría levantar una bandera en honor de María Rey, presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid, que estaba en su programa de Telemadrid, que no es precisamente un medio de los considerados progres, y ella no ha tenido más remedio que saltar frente a lo ocurrido con Vito Quiles diciendo que no es un periodista, sino un activista. Los profesionales tenemos que defender la profesión, el rigor y el bien hacer de la profesión periodística. No hay periodista libre sino hay democracia y no hay democracia si no hay periodismo libre", concluía.