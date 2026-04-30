El guionista de 'Barrio Esperanza' manda este dardo directo para RTVE por los cambios de programación en La 1

Pese a que se estrenó en la noche del domingo con grandes datos de audiencia, 'Barrio Esperanza' ya ha perdido casi la mitad de sus espectadores por culpa del maltrato de TVE al retrasar cada vez más el horario de la serie protagonizada por Mariona Terés.

Así, tras estrenar la serie con doble episodio en domingo a las 22:00 horas, el tercer episodio de la ficción comenzó a las 22:59 horas en su salto al miércoles. Pero lo peor llegó esta semana con un nuevo retraso de la serie hasta las 23:14 horas.

Y es que aunque estaba anunciado su comienzo para las 23:00 horas, La 1 no arrancó 'Barrio Esperanza' este miércoles hasta casi quince minutos después alargando de nuevo 'La Revuelta' a pesar de que Sergio Calderón, el director de TVE, prometió cuidar el horario de la serie al ser un producto familiar.

Este retraso en el horario de la ficción ha provocado que uno de los miembros del equipo de 'Barrio Esperanza' no se contuviera un dardo a TVE. Se trata de Raúl Díaz, uno de los guionistas de la serie producida por Globomedia. "Curiosa sensación esta de mandar a mis hijos a la cama a la misma hora que empieza la serie familiar que he escrito", escribía.

Curiosa sensación esta de mandar a mis hijos a la cama a la misma hora que empieza la serie familiar que he escrito. — Raúl Díaz (@Ruldia) April 29, 2026

Una crítica que se suma a la que también realizaba Mariona Terés en una entrevista exclusiva en El Televisero. En ella, la actriz, no dudaba en reconocer que el nuevo horario de la serie ha provocado una pérdida de audiencia. "Claro que ha perjudicado porque se emite muy tarde", destacaba la protagonista de la ficción.

En este sentido, hay que decir que 'Barrio Esperanza' ha pasado del 15,3% y 1,56 millones de espectadores en su estreno a bajar al 11,2% y 864.000 espectadores en su cuarto episodio.