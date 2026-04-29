'Barrio Esperanza' ha llegado a La 1 para devolver la ficción propia al prime time con una historia de segundas oportunidades, humor y compromiso social. La serie, protagonizada por Mariona Terés, sigue a una profesora que, tras salir de prisión, intenta rehacer su vida en un colegio público marcado por la diversidad y los conflictos cotidianos. "Estoy muy contenta y emocionada… a la espera de ver qué pasa, de si el público continúa ahí viéndonos todas las semanas", nos reconoce la actriz en esta entrevista en exclusiva para El Televisero, consciente del reto que supone enganchar a la audiencia con una propuesta familiar que busca recuperar ese espíritu de series "para ver con hijos y abuelos".

El arranque no pudo ser más prometedor: su estreno se ha convertido en el mejor de una ficción semanal en La 1 en casi un lustro, con un 15,3% de share y más de 1,6 millones de espectadores, liderando con claridad frente a sus rivales. Sin embargo, el traslado a la noche del miércoles, con un horario más tardío, le llevó a perder más de cuatro puntos y casi 600 mil espectadores. "Claro que ha perjudicado porque va muy tarde… pero estamos muy contentos porque le subimos el share al programa anterior", nos explica Mariona Terés, que ha puesto en valor también el consumo en diferido y en RTVE Play como alternativa para el público.

En lo personal, Mariona Terés destaca el poso emocional que le ha dejado interpretar a Esperanza, un personaje marcado por la empatía y la capacidad de no juzgar. "Me quedo con eso, con que escucha y no juzga… creo que socialmente nos hace mucha falta", reflexiona la actriz, subrayando el mensaje de fondo de la serie sobre la necesidad de mirar al otro y dar segundas oportunidades en una sociedad cada vez más individualista.

De todo ello y mucho más ha podido hablar El Televisero en exclusiva con la actriz en el marco de la gala 'Chef of the year 2026' de la Tapas Magazine.

Mariona Terés, te estamos viendo en la nueva serie 'Barrio Esperanza'. ¿Cómo estás?

Estoy muy contenta, la verdad, y emocionada. Bueno, y a la espera de ver qué pasa, de si el público continúa ahí viéndonos todas las semanas. Estamos nerviosos, la verdad.

El debut de 'Barrio Esperanza' se ha convertido en el estreno de una serie semanal con mayor audiencia en La 1 desde hace seis años con 1.697.000 espectadores.

El share fue increíble el del domingo y el del miércoles también fue muy bueno, porque el primer capítulo siempre se ve mucho y luego siempre baja un poco la audiencia y sigue siendo increíble el del tercer capítulo y estamos esperando que ojalá se mantenga, sí, porque estamos muy contentos, no queremos que baje.

El cambio de horario de la serie a las noches de los miércoles ha producido bastantes críticas y ha perjudicado en cuanto a audiencias a la serie.

Claro que ha perjudicado porque se emite muy tarde, pero luego la gente también la puede ver en RTVE Play a la hora que quiera, a la carta, y ahora me he enterado que también la están poniendo por la tarde, no sé qué día, en Clan. Entonces, tienes muchas opciones para ver la serie o la puedes ver en diferido también, pero es verdad que el cambio de horario siendo una serie familiar era más complicado, pero aún así estamos muy contentos porque le subimos el share al programa anterior, entonces está muy guay. No nos lo creemos.

¿Qué aporta 'Barrio Esperanza' a la ficción española?

Bueno, pues trae de nuevo una serie familiar de las clásicas que teníamos aquí en España, apuesta por eso, por una serie que se pueda ver en familia, con los hijos, con los abuelos, y que aparte de reírte y pasarte un buen rato en familia también te trae valores muy bonitos. Te plantea conductas que tenemos muy normalizadas, que a lo mejor tenemos que darle una vuelta, y entonces es muy bonita, sobre todo por el tema de verla en familia.

¿Qué es lo mejor que te llevas de haber interpretado a Esperanza, tu personaje?

Fue todo tan intenso que tengo que decir que sobre todo me quedo mucha de la empatía del personaje de Esperanza. Es una mujer que escucha y que no juzga, que creo que socialmente nos hace falta mucho porque cada vez hay más ego, cada vez somos más autómatas y vamos a lo nuestro y no vemos lo que tenemos enfrente y creo que hay que dar pie a las segundas oportunidades.

Es verdad que cada vez estamos más individualizados, ¿la serie reflexiona también sobre esto?

Estamos súper individualizados y no miramos lo que tenemos enfrente y por eso estamos a la defensiva enseguida y no somos conscientes de que a lo mejor la otra persona no sabemos qué le está pasando o de dónde viene. Entonces, esto me gustó mucho de Esperanza, porque está disponible y escucha con empatía.

¿Habrá segunda temporada de 'Barrio Esperanza'?

No sabemos. Ojalá se mantenga y nos renueven, y si no, no pasa nada, yo ya estoy contenta.