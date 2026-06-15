Telecinco pone fecha al primer estreno que revolucionará sus tardes: 'Amor o lo que surja', el nuevo 'MyHyV' de Carlos Lozano

Telecinco revolucionará sus tardes este verano con tres nuevos estrenos. Y el primero de ellos ya tiene fecha para su arranque. Carlos Lozano volvió al plató de 'Supervivientes' y aprovechó el debate final del reality para anunciar la fecha del lanzamiento de 'Amor o lo que surja!.

El nuevo dating show con el que Telecinco recuperará en parte el espíritu de 'Mujeres, hombres y viceversa' arrancará el próximo lunes 22 de junio a las 15:45 horas. Con ello, este nuevo formato se verá las caras con 'Directo al grano' en La 1, con 'Sueños de libertad' en Antena 3 así como con 'Todo es mentira' en Cuatro y 'Zapeando' en La Sexta.

De esta manera, '¡Amor... o lo que surja!' con Carlos Lozano será el primer estreno de las tardes de Telecinco en verano. Y es que hay que recordar que la cadena también prepara la llegada de 'El verano se mueve', un nuevo magacín con Ion Aramendi y Kike Quintana que tomará el relevo de 'El tiempo justo'; así como de 'De lunes a viernes', la versión diaria de 'De Viernes' con Santi Acosta y Beatriz Archidona, que ocupará el hueco de 'El diario de Jorge', que se marchará de vacaciones.

Finalmente, Telecinco mantendrá a última hora de la tarde '¡Allá tú!' con Juanra Bonet a la espera de que la cadena de más detalles del nuevo concurso que prepara y que incluirá El Rosco de 'Pasapalabra' como prueba estrella tras hacerse con sus derechos tras la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a Antena 3 a cesar sus emisiones y lanzar una nueva prueba este viernes.

Con estas tres nuevas apuestas, Telecinco intenta aprovechar el verano para revitalizar sus audiencias en las tardes, que es una de las franjas que más se le resiste desde la cancelación de 'Sálvame' hace ahora tres años.

'Amor... ¡O lo que surja!', el nuevo dating show de @telecincoes con Carlos Lozano ya tiene fecha de estreno: Lunes 22 de junio a las 15:45h 💞 pic.twitter.com/0SquKXUHKD — Mediaset España (@mediasetcom) June 14, 2026

Así es 'Amor...¡o lo que surja!'

'Amor… ¡O lo que surja!' reunirá a participantes de todas las edades dispuestos a encontrar pareja y vivir nuevas experiencias sentimentales ante las cámaras. Con Carlos Lozano al frente, el nuevo dating show de Telecinco combinará emoción, humor y momentos inesperados en un formato que buscará conectar con el público a través de historias reales, citas a ciegas y consejos sentimentales en cada entrega.

Carlos Lozano no estará solo pues contará además con Anabel Pantoja y Ana Santiago ('Casados a primera vista') como 'consejeras del amor'. La influencer y una de las participantes estrella del reality de Telecinco aportarán una mirada cercana y desenfadada sobre las relaciones personales, convirtiéndose en dos de las figuras clave del espacio.

Carlos Lozano pide el apoyo de sus fans

En su visita al plató de 'Supervivientes' para anunciar la fecha de estreno de 'Amor...¡o lo que surja!', Carlos Lozano no dudó en lanzar un mensaje a sus fans para que le apoyen en este nuevo reto que supone su regreso a la televisión como presentador tras su última oportunidad al frente de 'Sálvame Sandía' hace cuatro años.

"Tenemos solteros de todas las edades, chavales jóvenes guapísimos y gente mayor buscando la cuartas, quinta y sextas oportunidades", avanzó el presentador. "Quiero que esté toda la gente pendiente, los que me salvaron de GH y los enemigos, también para subir la audiencia", imploró.