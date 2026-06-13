Telecinco asciende al sobrino de Ana Rosa como copresentador del programa que sustituirá al de Joaquín Prat

Telecinco revolucionará toda su programación de tarde este verano con tres estrenos que tomarán el relevo de 'El tiempo justo ' y 'El diario de Jorge', que desaparecerán durante julio y agosto con la intención de volver en verano. Y ahora la cadena de Mediaset ha sorprendido al anunciar que Kike Quintana, el sobrino de Ana Rosa acompañará a Ion Aramendi en uno de sus nuevos magacines.

Así, tras anunciar hace unas semanas que finalmente Telecinco dará descanso a 'El tiempo justo' aprovechando la baja por paternidad de Joaquín Prat, y apostará por 'El verano se mueve', un magacín viajero que cada semana viajará por las costas españolas, ahora la cadena desvela que Ion Aramendi no estará solo al frente del programa de Unicorn Content.

Junto al presentador de 'Supervivientes: Tierra de Nadie' estará Kike Quintana. El sobrino de Ana Rosa Quintana ascenderá así a copresentador después de haber sido colaborador de 'Tardear' y de 'Fiesta' en estos últimos años tras haber trabajado detrás de las cámaras durante años junto a su tía.

"Este verano Ion Aramendi y Kike Quintana recorren el país de costa a costa cada tarde. 'El verano se mueve' estreno muy pronto en Telecinco", anuncia la voz oficial de la cadena en la promo que ha lanzado Mediaset.

Y es que cabe recordar que una de las entregas de cada semana de este nuevo magazine producido junto a Unicorn Content será emitida desde un punto distinto de la geografía española, al que se desplazarán el propio Ion Aramendi y Kike Quintana junto al resto de colaboradores del programa.

'El verano se mueve' formará parte de la reestructuración de las tardes de Telecinco junto al estreno de 'Amor...¡o lo que surja!', el dating show que conducirá Carlos Lozano junto a Anabel Pantoja y Ana Santiago ('Casados a primera vista') como consejeras del amor en sobremesa; y a 'De lunes a viernes', la versión diaria de 'De Viernes' con Santi Acosta y Beatriz Archidona.

Para completar la tarde, Telecinco mantendrá durante todo el verano '¡Allá tú!' con Juanra Bonet a última hora a la espera de saber más detalles del nuevo concurso en el que trabaja la cadena y que incluirá El Rosco tras la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a 'Pasapalabra' a deshacerse de ella y de que el grupo de Fuencarral se hiciera con sus derechos de emisión.