Patricia Pardo pone fin a la temporada "más enriquecedora" de 'Vamos a ver' con mensaje a su audiencia y estos serán sus sustitutos

Patricia Pardo ha arrancado sus vacaciones de verano este viernes poniendo fin a su primera temporada en solitario al frente de 'Vamos a ver'. Durante la recta final del programa, la presentadora se ha dirigido a sus compañeros y los espectadores de Telecinco con unas emotivas palabras de agradecimiento, protagonizando su última aparición en el espacio hasta el mes de septiembre, con el inicio del nuevo curso televisivo.

"Me temo que hemos acabado la temporada. Pasiño a pasiño hemos llegado a este último día. Yo fijaos no voy a decir que ha sido una temporada dura, estaría mintiendo si dijese que ha sido así. Porque para mí ha sido de las más enriquecedoras y de las más especiales gracias a vosotros", ha empezado diciendo la presentadora. Tras ella, eran sus compañeros quiénes le dedicaban unas palabras muy bonitas.

"Quiero seguir hablando y no puedo", ha comentado visiblemente emocionada durante el final del programa de este viernes mientras sus compañeros de sofá le deseaban un mes de descanso para regresar con las pilas cargadas en septiembre. "Quiero dar las gracias porque sabéis que para mí es muy importante venir a un lugar donde hay buen rollo, donde la gente viene con alegría y ganas de disfrutar, y creo que entre todos lo hemos conseguido", ha recalcado.

Patricia Pardo se despide de la audiencia hasta nuevo aviso

Así, Patricia Pardo se ha mostrado agradecida también con quienes decidieron darle la oportunidad de conducir 'Vamos a ver' en solitario tras la marcha de Joaquín Prat a las tardes el pasado septiembre. "Le quiero dar las gracias a las personas que toman las decisiones, que lo hacen posible e infinitas gracias a ustedes, porque sin ustedes y sin la confianza que han depositado en este programa no sería posible", ha señalado la comunicadora.

"Siempre digo lo mismo, que quién lleva la corona es el público desde casa, los que nos guían, aquí estamos siempre para escucharles y para hacerles de altavoz. Estoy muy, muy, muy agradecida, de verdad que sí", destacaba entonces lanzando un aplauso a los espectadores para conectar más tarde con Ion Aramendi, que también ha dedicado unas palabras de cariño a la presentadora.

Así, Telecinco inicia este fin de semana sus relevos veraniegos, con Frank Blanco ocupando el lugar de Emma García en 'Fiesta' este sábado y domingo. El lunes, serán Jano Mecha y Verónica Dulanto quienes tomen las riendas de 'Vamos a ver' en ausencia de Patricia Pardo, que se mantendrá alejada de Mediaset durante todo el mes de agosto. Se trata de dos rostros con experiencia en las mañanas, que se han puesto al frente del magacín en anteriores ocasiones.