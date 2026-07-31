'Valle Salvaje', avance del capítulo 457 del lunes 3 de agosto: la alianza contra Dámaso y Rosalía bajo sospecha

En el capítulo 457 de 'Valle Salvaje', que La 1 emitirá el próximo lunes 3 de agosto, Manuela le tiende una emboscada a Braulio para que no pueda escaparse y puedan celebrar juntos un desayuno en medio del campo.

Dámaso propone a Rafael unir los negocios de la Casa Grande y la Casa Pequeña para tener el control de los precios en toda la comarca poniéndoles en valor y hacerles mucho más fuertes. Pero el duque le para los pies.

Nicolás se encara con Atanasio y le deja claro que a partir de ahora es mejor que Matilde no opine ni se entrometa en las decisiones de su negocio. Después, Nicolás trata de saber que experiencia tiene la mujer de su amigo en el negocio de las colonias.

Don Hernando frena las ínfulas de Enriqueta y le hace ver que ella no es nadie en el Valle y que jamás lo será y además le dice que sobra. Por otro lado, Dámaso intenta averiguar por qué Victoria está cuidando ahora de Mercedes si siempre han sido enemigas.

Rafael no duda en decirle a Luisa que está empezando a cansarse de la actitud de Rosalía y las confianzas que se toma en el cuidado de María. Tras ello, Bárbara y Luisa advierten a Leonor de que si su hermana sigue actuando así va a terminar siendo despedida y le piden que se contenga en su cuidado de la niña.

Por su parte, Amadeo le pregunta a Martín si ha tenido noticias de su hijo Francisco y si sabe algo de su paradero. Después, Martín le confiesa a Pepa que él también sufre por la partida de su amigo.

Mercedes le confiesa a Victoria que le ha dado fuerzas para poder enfrentarse de una vez por todas a Dámaso. Paralelamente, el propio Dámaso irrumpe en la caseta de las parteras por haberle enviado una nota a la Casa Pequeña sin su consentimiento.

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', José Luis no daba crédito ante la denuncia de Enriqueta por morosidad y se encaraba con ella.

Paralelamente, Enriqueta se interesaba por saber cómo va la relación de su hijo con Manuela y le dejaba claro a Braulio que la joven es su pieza más importante para sus planes. Mientras, Manuela le mostraba sus dudas a Alejo sobre su primo.

Rosalía se atrevía a decirle a Rafael que lo que necesita María es una madre y no un galeno. Asimismo, Rosalía insistía a Luisa y Bárbara que le robaron a su hija y ellas trataban de saber qué es lo que pasó aquella noche. Y Petra le confesaba a Pura que ha tomado una decisión definitiva sobre el hijo de Adriana.

Dámaso se encaraba con Victoria y le decía que va a hablar con Mercedes por las buenas o por las malas y ella le contestaba que tendrá que ser por las malas. Después, ambos quedaban desconcertados ante la inesperada transformación de Mercedes. ¿Qué ha pasado con la duquesa de Miramar?

Pepa le dejaba claro a Martín que su historia con Francisco se acabó y tiene que pasar página. Por su parte, Nicolás se molestaba con Matilde por no colocar todos los productos por orden alfabético.