Así se ha despedido Manu Sánchez en su cierre de curso en RTVE con dardos al ático de Ayuso y un monólogo atronador

Manu Sánchez despidió la primera temporada de 'El perro andaluz' este jueves aunque confirmó que el programa regresará en septiembre con nuevas entregas tras su gran éxito en audiencia y haber sido una de las revelaciones de este verano. Y en su despedida volvió a hacer lo que mejor se le da: utilizar sus actuaciones musicales y monólogos para repartir dardos a diestro y siniestro.

Para empezar, Manu Sánchez dedicó su inicio musical a Isabel Díaz Ayuso y la polémica del ático que compró la Comunidad de Madrid supuestamente como oficina temporal. Lo hizo interpretando su particular versión de 'Un año más' de Mecano por la gran relación que tiene la presidenta de la Comunidad de Madrid con Nacho Cano.

"En la Puerta del Sol hará obras Isabel, qué menos que comprar un pisazo descomunal y así no alquilar", empezó cantando el cómico sevillano. "Y deshecho el apaño ya no existe el daño. Y como me han trincado lo vendo y me echo atrás", siguió entonando Manu. "Igual que compro, vendo y no ha pasado ná. Me han pillao, me han trincao...", prosiguió sin cortarse. Incluso también tuvo tiempo para lanzar alguna crítica a Nacho Cano y su musical de 'Malinche'.

🏙️🎶”En la Puerta del Sol hará obras Isabel…🎶



Hoy en el @PerroAndaluzTVE apostamos fuerte de nuevo por la actualidad.

🎶”Planifica Madrid, ático en Chamberí” e “igual que compro, vendo y no ha pasado ná”



Con sones ochenteros de Mecano tocamos el tema de lo de esta movida… pic.twitter.com/3xYUnSvHwq — Manu Sánchez (@_ManuSanchez_) July 30, 2026

Antes de empezar el monólogo, Manu Sánchez habló del final de temporada de su programa y la alegría que tenían en el equipo por las audiencias del programa. "Hoy vivimos, y así lo confesamos, sensaciones encontradas. Por una parte queremos darles las gracias por habernos bendecido hasta aquí, rompiendo todos los récord y datos de audiencia en esta primera serie del prime time de TVE, en esta última entrega que hace que hoy cerremos la primera etapa. Y desde ya os anunciamos que estamos preparando la vuelta en septiembre con más ladridos, más libertad y más ganas todavía. Descorchen el champán los amigos, aguántenlo fresquito los otros. Y a todos en general, un mensaje, no olviden venir a verme a la cárcel, próximamente", comentó el presentador.

"Ha sido una sorpresa grata, hermosa, lo que nos está pasando en España entera. No os voy a mentir, no voy a decir eso de 'Te lo dije'. Ha sido una sorpresa bonita para todos. Pero vamos con otras sensaciones. Hoy desde aquí mandamos nuestro apoyo y cariño a todas las personas afectadas por los incendios que tienen a España en llamas. Gracias a todos los servicios de prevención y extinción, bomberos, protección civil, forestales, ingenieros, voluntarios y vecinos", siguió diciendo el andaluz.

El monólogo de Manu Sánchez contra los negacionistas del cambio climático

Posteriormente, Manu Sánchez dedicó su último monólogo de la temporada de 'El perro andaluz' a los negacionistas del cambio climático. "Los terroristas ambientales que siguen con el 'no'. Todo es 'no'. El negacionista gana además por agotamiento y pase lo que pase son más listos que la comunidad científica internacional", empezó ironizando.

Asimismo, durante este inicio, el cómico llegó a confesar que para él "los negacionistas son moscas cojoneras" pues "les da igual la realidad, no va a estropearles lo que piensan". "Nos pasamos el día negándolo todo: no al cambio climático, no a las vacunas, no a las mezquitas, no a la Ley Trans - porque por su culpa hay menos bomberos, según Almeida- no a condenar el genocidio en Palestina, no al feminismo, no a la diversidad, no al ecologismo, no a los humoristas libres, no a que Miguel Ríos opine, no a la Agenda 2030, no a la Constitución, no a los impuestos, pero sí a los uniformes y solo de boquilla... ojalá nuestros policías, maestros, médicos, bomberos cobrasen más y en mejores condiciones", terminó sentenciando.

💬 «Tenemos que reconquistar el sí».@_ManuSanchez_ se despide hasta septiembre en @perroandaluztve con un monólogo que invita a reflexionar sobre el negacionismo y la importancia de no rendirse.#ElPerroAndaluzTVE pic.twitter.com/gluUb0ovmg — 16 Escalones (@16escalones) July 30, 2026

Y para dejar clara muestra de que no hay que ser negativo, Manu Sánchez volvió a ponerse de ejemplo con lo que le pasó en su lucha contra el cáncer cuando le dijeron que era muy díficil que saliera adelante. "Mi penúltima operación a vida o muerte. Hubo un día que me desahuciaron, que me dijeron que no se operaba más. Ante tanto no, no me rendí. Ni yo, ni mi oncóloga. Ante el 'no', encontramos el 'sí'. Y dimos con un cirujano que nos dijo 'sí', el Doctor Wenceslao Vásquez, peruano por cierto, ¡chúpate esa Santiago Abascal! No vienen a quitarnos nuestras ayudas, vienen a quitarnos nuestros tumores", recalcó.

"No podemos dejar que gane el 'no', tenemos que reconquistar el sí", sentenció. Así, contó cómo cuando a él le declararon "zona catastrófica" y le dijeron que "no volvería a andar, no tendría riñones, y no volvería a mover el brazo izquierdo" pues consiguió levantarse de la cama. "No creo en los noes, solo quiero síes en mi vida", insistió el humorista.

Después, volvió a lanzar otra indirecta muy directa a Díaz Ayuso y a Feijóo por lo que dijo de las herencias. "No destruyan, construyan. Como dice Ayuso, hay que enfriar el planeta, el país y el tono político. No hay que insultar, mamarrachos, mafiosos, sinvergüenzas, delincuentes. Hay que decir 'me gusta la fruta' como para decir 'hijo de puta' pero desde el respeto y la gracia", soltó en alusión a la actitud de la presidenta de Madrid estos últimos días.

Finalmente, Manu Sánchez concluyó su monólogo contra los negacionistas pidiendo que la mejor arma contra ese negacionismo y ante tanto "no" lo mejor es "prevención, conciencia, unidad e inversión en servicios públicos de calidad". "La triple negación para la idea más absolutamente afirmativa. Abracen el sí, dejen ya el negar por negar y descubran el poder liberador del andalucísimo 'no ni ná'", añadió.