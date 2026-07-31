La Sexta contraataca a Cuatro y programa este especial frente a 'Horizonte' ante la actualidad en Ceuta

Después de que Cuatro haya movido ficha y haya anunciado un especial de 'Horizonte' para este viernes en prime time por la situación que se vive en Ceuta tras la entrada de 50.000 inmigrantes procedentes de Marruecos; La Sexta ha decidido también modificar su programación y ofrecer un especial informativo en torno a este mismo asunto.

Mientras en Cuatro serán Iker Jiménez y Carmen Porter los que se pondrán al frente de 'Horizonte' tras interrumpir sus vacaciones, en La Sexta será el equipo de 'La Sexta Clave' el que se encargue de informar de toda la actualidad de última hora a su audiencia. En concreto, será Sara Ramos, que estos días está sustituyendo a Jokin Castellón, la que lleve la batuta del programa.

En este sentido, La Sexta anuncia que emitirá un especial de 'La Sexta Clave' desde las 21:00 horas y está previsto que se mantenga hasta las 23:00 horas para dar paso a reposiciones de 'Equipo de investigación'. De ser así, el espacio solo se enfrentará durante una hora al especial de 'Horizonte'.

Con ello, La Sexta trata de contrarrestar el movimiento de Cuatro aprovechando además que este viernes su parrilla estaba llena de reposiciones de 'La Sexta Columna' y de 'Equipo de investigación' en plena pugna por las audiencias después de que la cadena de Mediaset vaya a cerrar el mes una vez más por delante de su rival con un 5,7% frente al 4,9% que marca el canal de Atresmedia.

Este ajuste de programación provocará que La Sexta levante de su emisión tanto 'La Sexta Deportes' como 'La Sexta Meteo' así como 'La Sexta Columna' mientras que el programa que presenta Gloria Serra retrasará su hora de inicio y pasará a emitirse entre las 23:00 y las 3:00 horas de la madrugada.

Así queda la programación de La Sexta este viernes 31 de julio: