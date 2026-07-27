La audiencia dicta esta clara sentencia a la cobertura de La 1 de RTVE sobre los incendios frente a La Sexta con Ferreras

La 1 de RTVE alteró su programación matinal este domingo 26 de julio para emitir un especial informativo 'Fin de Semana 24h', ofrecido simultáneamente con el Canal 24 horas, sobre los peores incendios de la historia de España en Ávila y Madrid. Con Igor Gómez y Beatriz Pérez Aranda al frente, el espacio ocupó la franja dedicada a las reposiciones de 'Viaje al centro de la tele' y contó con el beneplácito de la audiencia.

Esta cobertura especial, que hizo alarde de un gran despliegue informativo de la Corporación pública, registró un destacable 13% de cuota de pantalla, con más de 400 mil telespectadores de media. Un dato que escaló a un 14% y un 14,4% con las comparecencias que ofrecieron el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde los puestos de mando.

A estos registros le precedió el 23,2% de share (327.000 seguidores) a primera hora de la mañana. El primer pase de 'Fin de semana 24h' anotó este desorbitado dato como prueba de que La 1 de TVE se ha convertido en una clara referencia del público en momentos de crisis informativa como este. Si bien, estos resultados auparon a la cadena estatal a liderar la franja de la mañana con un robusto 14,2%. Métrica que contribuyó a su también liderazgo en el cómputo global del domingo con un 11,8%.

El especial 'Al rojo vivo' en La Sexta obtuvo una exigua acogida y 'Antena 3 Noticias 1' fue lo más visto del día

Por su parte, la edición especial de 'Al rojo vivo' en La Sexta, que supuso que Antonio García Ferreras interrumpiera sus vacaciones de verano de forma puntual, no logró conectar con la audiencia. Se quedó en un 4,9% de cuota y ni siquiera alcanzó los 200 mil espectadores (193.000). Esta apuesta informativa del canal de Atresmedia mantuvo las cifras que suelen firmar las redifusiones de 'Equipo de investigación' y se situó por detrás de las reposiciones de 'Viajeros Cuatro' (7,8% y 7,6%). Además, se colocó por debajo de la media de la cadena (5,4%).

Por otro lado, mención aparte merece 'Antena 3 Noticias' en su primera edición, que lideró con creces entre los informativos con un grandioso 21% de share y casi 1,8 millones de espectadores. Fue lo más visto del día y alcanzó el minuto de oro del domingo a las 15:23 horas con 1.910.200 seguidores y un 22,5% de cuota. Se impuso con ventaja al 'Telediario 1' (14,5% y 1,2 millones). Eso sí, por la noche, el 'Telediario 2' recogió el testigo del liderazgo con un 13,9% y 1,2 millones.