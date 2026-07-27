'El Grand Prix 2026': Dónde están Balanegra y Zumárraga, los pueblos de la gala 2 de hoy, y qué partidos gobiernan

Tras desaparecer de la programación la pasada semana por el triunfo de La Roja en el Mundial de fútbol, este lunes 27 de de julio a partir de las 21:45 horas, La 1 de TVE ofrecerá la segunda entrega del 'Grand Prix 2026'. El concurso conducido por Ramón García dio el pistoletazo de salida a su nueva edición el pasado 13 de julio, superando las cifras de sus dos últimos estrenos con un 16,8% de cuota de pantalla y 1.427.000 espectadores.

Esta semana son Balanegra (Almería) y Zumárraga (Guipúzcoa) los pueblos que se enfrentarán para tratar de hacerse con la victoria. El equipo azul que representará al pueblo almeriense contará con Quique Torito como padrino. Por su parte, el equipo amarillo estará amadrinado por Gabriñe Mugurza.

Entre los retos más clásicos que los concursantes de 'El Grand Prix' enfrentarán esta semana, se encontrarán desternillantes pruebas como 'Hamsters a la carrera', 'La patata caliente' o 'Aplicultura de altura', las cuáles asegurarán una velada llena de caídas, asaltos y de vaquilla y todo tipo de contratiempos para divertir a los espectadores.

Balanegra y Zumárraga los pueblos que luchan en 'El Grand Prix' en el segundo programa este lunes

Balanegra es un municipio de la provincia de Almería, conocido por su privilegiada ubicación junto al litoral mediterráneo y sus extensas zonas agrícolas, situado a unos 50 kilómetros de la capital almeriense. Entre sus principales reclamos turísticos, destacan sus playas y su entorno costero, así como los paisajes agrícolas de la comarca del Poniente Almeriense.

De acuerdo con la última cifra disponible del Instituto Nacional de Estadística (INE) del año 2025, Balanegra cuenta con una población que ronda los 3.000 habitantes. Cabe destacar que el municipio experimentó una importante evolución en 2015, pasando de ser un núcleo dependiente de Berja a constituirse como municipio independiente tras 28 años de autogobierno como entidad local autónoma. Actualmente está gobernado por el Partido Popular, que obtuvo la alcaldía tras las elecciones municipales de 2023.

Nuria Rodríguez Martín es la actual alcaldesa de Balanegra y líder del gobierno municipal que dirige el municipio almeriense que se juega la segunda victoria de 'El Grand Prix' este lunes. Fue investida tras las elecciones municipales de mayo de 2023, en las que el Partido Popular se impuso con una amplia mayoría, logrando 10 de los 11 concejales que conforman la corporación municipal.

El equipo amarillo está ocupado por Zumárraga, un municipio de Gipúzcoa situado en la comarca de Urola Garaia. Destaca por su rico patrimonio histórico, con la ermita de Santa María de La Antigua, considerada la "catedral de las ermitas vascas", el Centro de Interpretación de La Antigua y su tradición ferroviaria como sus principales reclamos turísticos.

Cuenta con aproximadamente 9.687 habitantes según los últimos datos disponibles, y actualmente está gobernado por el Partido Socialista de Euskadi. En las elecciones municipales de 2023, los habitantes del municipio volvieron a elegir a Mikel Serrano como alcalde, permitiendo a los socialistas mantenerse al frente del Ayuntamiento de Zumárraga.