'Sueños de Libertad', avance capítulo 613 del martes 28 de julio: El cara a cara de Marta y Bianca y un secreto al descubierto

'Sueños de libertad' ya se ha marchado de vacaciones tras concluir el rodaje de la tercera temporada. Pero a la serie le queda mucho por delante en Antena 3 y de hecho vive momentos cruciales en sus tramas tras la marcha de Cloe, la llegada de Bianca y la decisión de Tasio de abandonar la casa familiar tras su traición junto a Gabriel.

Esta tercera temporada de la serie diaria de Antena 3 se ha revolucionado con la incorporación de diez nuevos actores y actrices a su reparto. Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano interpretan a los últimos personajes en llegar a la serie protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay, Oriol Tarrasón o Nancho Novo.

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Marisol se disculpa con Manuela por la actitud descortés que ha tenido hacia ella y el ama de llaves intenta animarla para que pueda rehacer pronto su vida al acordarse de lo que le pasó a Claudia. Posteriormente, Miguel visita a Marisol para ver cómo va la recuperación y ella paga su frustración con él.

Begoña le agradece a Digna que le haya ayudado a trasferir todo el dinero a su cuenta y ella le deja claro que toda la cuantía está a salvo. Después, Begoña también se interesa por el estado de Andrés tras descubrir que fue asaltado por unos matones por culpa de Gabriel.

Damián y Tasio comienzan a hacer entrevistas para encontrar a la persona ideal que se encargue del departamento de investigación de La Industrial. Por su parte, Marta trata de tener un acercamiento hacia su hermano y le hace ver que tiene tanto derecho como ellos a estar en la Casa Grande.

Dorotea visita a Andrés para despedirse de él y le pide perdón por haberle pedido que intercediera entre ella y su hija y él le anima a que no se rinda. Después, la mujer vuelve a la tienda y ambas terminan dándose un sentido abrazo.

Marta le hace una inesperada propuesta a Fina y le ofrece ir a visitar a Bianca para poder conocerla. Y tras verlas juntas, la De La Reina se da cuenta de la gran química que hay entre su pareja y su ex. Por su parte, Tasio recibe una carta de Carmen contestándole y dejándole claro que no volverá jamás.

Tras saber que Begoña ha desviado el dinero a la cuenta de Digna trata de presionarla con chantajes para recuperarlo. Pero la mujer de Damián se planta y le amenaza con contarle todo a Hugo Brossard. Y finalmente, Gabriel descubre algo sorprendente sobre Beatriz: le ha estado dando leche de fórmula a Juanito.

Marta y Bianca en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', tras la marcha de Begoña a la casa de los Montes junto a Juanito y Julia, Beatriz pedía explicaciones a Gabriel por haber dejado que se lleve al niño y haberla separado de él. Mientras, Damián se mostraba molesto por haberle entregado los negativos a Gabriel sin su consentimiento.

Marisol llegaba a la Casa Grande después de la oferta de Digna y todos trataban de que la joven se sienta a gusto después de haber perdido a su bebé. De hecho, Manuela intentaba congeniar con ella y se mostraba muy preocupada por que esté bien. Y después, Manuela se enteraba de la verdad sobre Marisol gracias a Damián.

Fina ponía a Marta al corriente de la visita de Bianca a España y le revelaba que piensa quedarse unos días en Toledo. Una noticia que a Marta no le hace demasiada gracia.

Damián trataba de reconducir su relación con Tasio tras su marcha de la Casa Grande y le comunicaba su decisión sobre su permanencia en La Industrial negándose a comprar sus acciones y Tasio recapacitaba sobre la idea de abrir un departamento de investigación. Paralelamente, el patriarca les pedía a Andrés y Marta que le den una oportunidad a su hermano.

En la tienda, Paula hacía recapacitar a Valentina sobre su relación con su madre contándole su historia con la suya. Tras su charla, la dependienta accedía a quedar con ella en la cantina pero lejos de tender puentes, la actitud de la mujer hacía que todo salte por los aires.

Finalmente, Gabriel visitaba a Begoña y le confesaba que le ha robado los negativos a Andrés y le anunciaba que ha revocado su licencia marital a modo de castigo. Pero ella le sorprendía al adelantarse y sacar todo el dinero que tenía en dicha cuenta.