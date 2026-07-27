La actriz Ana Wagener remueve conciencias con sus agitadoras palabras ante los peores incendios en la historia de España

Está siendo el verano más dramático que se recuerda en cuanto a incendios. El de Ávila, que se ha convertido en el mayor de la historia de España, ya ha arrasado 50.000 hectáreas y, junto con el de Madrid y Toledo, alcanza las 77.000 hectáreas afectadas. Por todo ello, la actriz Ana Wagener ha escrito una carta en Instagram apelando a la responsabilidad y cordura del ser humano.

Junto a una estremecedora fotografía de un bombero luchando contra el fuego, la intérprete ha escrito lo siguiente: "Esta imagen vale más que mil palabras… ¿Qué estamos haciendo?", se pregunta. En su opinión, que es la opinión de la mayoría, habría que dejar la política de lado: "Aquí no hay colores, ni banderas, ni ideologías… aquí lo que importa es la tierra, la que nos acoge, la que nos abraza".

"Eso es lo único que tenemos todos, sin distinción. Si no la cuidamos, no podremos seguir aquí, no podremos seguir caminando, hacia donde sea que vayamos… y lo que es peor, los que vienen, ¿qué heredarán? ¿Dónde van a plantar sus raíces? ¿Dónde van a crecer?", formula, muy preocupada, Ana Wagener.

Por último, no duda en lanzar una petición: "Apelo al ser humano, a la cordura, a la responsabilidad y al sentido común… hay que buscar soluciones, hay que cuidar a los que nos cuidan, hay que invertir en respirar y en vivir y en dejar vivir. Soñar no cuesta nada", sentencia.

Ana Wagener, Alfonso Bassave o Paz Padilla, muy preocupados por los incendios

Ana Wagener no es el único rostro conocido que ha mostrado su preocupación por lo que está pasando en nuestro país. Paz Padilla o Alfonso Bassave, entre otros, también han hecho uso de sus redes sociales para expresar su desolación. En el caso del actor, pidió más inversiones "en medios humanos, mejores condiciones para bomberos y agentes forestales y prevención real durante todo el año".

Además, Bassave mandó un mensaje a los gobernantes: "Mientras vosotros, los políticos, os enredáis en discusiones patéticas, los ciudadanos sabemos que las causas son diversas y las soluciones requieren varios frentes. Hoy lloramos nuestra riqueza natural. Algunos lloran por los montes donde crecieron; otros por sus casas o seres queridos; y otros por un campo que amamos y sentimos nuestro. Hagan su trabajo. Dejen de ser inoperantes y cortos de miras. Asuman sus responsabilidades y miren al futuro con valentía".

"Cuando el fuego se apague y la "prioridad nacional" sea otra, honren a los profesionales, a las víctimas y a los animales fallecidos. Siéntense para desarrollar un Pacto de Estado que invierta en todo lo que ya sabemos que hay que hacer. Esto también nos incluye a los ciudadanos. No basta con llorar tres días hasta que el fuego se apague y olvidemos esto viendo Netflix o el fútbol. Salgamos a las calles, exijamos cambios y participemos en ellos. Seamos adultos responsables y, pese a nuestras contradicciones diarias, hagamos lo posible para generar el cambio que todos queremos. Nos jugamos mucho. Y ya hemos perdido demasiado", concluyó el actor.

Pedro Sánchez pide un Pacto de Estado frente a la emergencia climática

En los últimos días, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha visitado las zonas más afectadas. Este domingo, durante su visita al puesto de mando avanzado de Navaluenga, anunció que este próximo martes el Consejo de Ministros aprobará un real decreto para declarar como zona catastrófica las áreas afectadas por los incendios de Madrid, Ávila y Toledo.

El líder del Ejecutivo, que estuvo acompañado por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, agradeció "a los efectivos y a los servidores públicos" su labor al frente de los incendios. Además, insistió en firmar un "gran pacto de Estado frente a la emergencia climática". "No solamente por la seguridad, sino también desde el deber moral. Tenemos que incorporar los conocimientos de la ciencia para hacer mejores políticas públicas en beneficio de nuestros conciudadanos", sentenció Sánchez