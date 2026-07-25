Este verano está siendo el más dramático que se recuerda por culpa de los incendios que están asolando España. Y mientras los bomberos luchan contra el fuego, y los vecinos de numerosos municipios han tenido que ser evacuados de sus casas, los políticos se tiran los trastos a la cabeza. Por tal motivo, el actor Alfonso Bassave no ha dudado en escribirles una carta a través de su perfil de Instagram, pidiéndoles que dejen de lado sus discrepancias y se unan para acabar con esta emergencia climática.

"Estimados presidente del Gobierno Pedro Sánchez, presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, presidentes autonómicos y autoridades locales. Imagino que este escrito caerá en reduccionismos o falta de información; seguramente sea naif y una causa perdida", empieza escribiendo el intérprete.

Alfonso Bassave recuerda lo ocurrido este viernes, 24 de julio: "Hemos pasado el día viendo noticias de incendios terribles. El humo ensombrece la ciudad y el olor a quemado se cuela por las ventanas. Los incendios nos rodean y arrasan el país, el continente y el planeta. Un verano más, pero cada año peor. Lugares con entornos únicos en Guadalajara, Almería o el pantano de San Juan, paisajes de mis recuerdos, han sido destruidos. Se han perdido ecosistemas enteros, árboles centenarios, miles de animales y, lo que es peor, vidas e historias humanas", lamenta con profunda tristeza.

El actor de series como 'Gran Hotel', 'Estoy vivo' o 'Amar es para siempre' deja claro que "la mayoría no somos expertos, pero basta escuchar con curiosidad, sin obediencia o pleitesía a partidos concretos, para entender que el problema es complejo. El cambio climático es un factor innegable y el impacto del modelo de desarrollo del último siglo también; negarlo es ridículo, tiendo a hacer caso a la ciencia", confiesa.

Alfonso Bassave carga contra los políticos y les lanza una petición

En su opinión, que es la opinión de la mayoría de los ciudadanos, "faltan inversión en medios humanos, mejores condiciones para bomberos y agentes forestales", según él "ninguneados por las administraciones", "y prevención real durante todo el año: limpieza de montes, cortafuegos y retirada de combustible. Se han abandonado tradiciones de gestión forestal como la ganadería extensiva y la trashumancia. Encontrar el equilibrio entre la protección ambiental y la intervención humana para controlar el combustible es vital".

"Además, es urgente endurecer las penas a pirómanos y a los poderes oscuros que los financian", asegura Alfonso Bassave, antes de proceder a cargar contra los gobernantes: "Mientras vosotros, los políticos, os enredáis en discusiones patéticas, los ciudadanos sabemos que las causas son diversas y las soluciones requieren varios frentes. Hoy lloramos nuestra riqueza natural. Algunos lloran por los montes donde crecieron; otros por sus casas o seres queridos; y otros por un campo que amamos y sentimos nuestro".

Por ello, no duda en mandar un mensaje a los políticos: "Hagan su trabajo. Dejen de ser inoperantes y cortos de miras. Asuman sus responsabilidades y miren al futuro con valentía. Cuando el fuego se apague y la "prioridad nacional" sea otra, honren a los profesionales, a las víctimas y a los animales fallecidos. Siéntense para desarrollar un Pacto de Estado que invierta en todo lo que ya sabemos que hay que hacer".

"Esto también nos incluye a los ciudadanos. No basta con llorar tres días hasta que el fuego se apague y olvidemos esto viendo Netflix o el fútbol. Salgamos a las calles, exijamos cambios y participemos en ellos. Seamos adultos responsables y, pese a nuestras contradicciones diarias, hagamos lo posible para generar el cambio que todos queremos. Nos jugamos mucho. Y ya hemos perdido demasiado", sentencia Alfonso Bassave.

Precisamente de Pacto de Estado ha hablado este mismo sábado Pedro Sánchez. Lo ha hecho desde el puesto de mando avanzado de Ceniciento (Madrid). Durante su comparecencia ante los medios de comunicación, advirtió que la situación seguía siendo "compleja": "No sabemos cuál va a ser la evolución del viento, pese a que las temperaturas hayan bajado". El presidente del Gobierno ha instado a todas las administraciones y al conjunto de la sociedad civil a alcanzar un Pacto de Estado para la mitigación y adaptación a la emergencia climática.