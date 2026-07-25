'La Promesa', avance del capítulo del lunes 27 de julio en RTVE: Manuel, ante el peligro y los maliciosos planes de Leocadia

En el capítulo 873 de 'La Promesa', que La 1 de TVE emitirá el lunes 27 de julio, Lorenzo propone un acuerdo a Ciro para estafar a Manuel. Un perverso plan del capitán de la Mata que el muchacho no ve con malos ojos y que pronto empieza a ejecutar. De hecho, su repentino empeño en la empresa de aviación del heredero de Luján levanta sospechas en Julieta, que pone en sobreaviso a su amante.

Cristóbal Ballesteros, el mayordomo del palacio, pide aflojar a Julio Sopena, el impertinente ayuda de cámara del duque de Buenaventura, tras presentar una nueva queja contra el servicio totalmente infundada. Mientras, las cocineras, hartas del trato que reciben, aseguran que no se van a plegar. Y Candela va más allá, con ganas de cobrarse la venganza por todas las jugarretas.

Por su parte, Leocadia quiere truncar la suculenta oferta de trabajo de Máximo a Curro. La señora de Figueroa recurre a Alonso para que interfiera en esta proposición, pero el marqués, cada vez más alejado de Leocadia, no le da el gusto: se niega a inmiscuirse en una oferta que, además, es beneficiosa para su hijo y, por ende, para Ángela, su futura esposa.

Tomasa la emprende duramente contra Candela, la humilla sin pudor y le advierte con consecuencias graves si se vuelve a repetir una falta de respeto semejante. ¿Qué habrá ocurrido? La situación en la zona de servicio de La Promesa es una olla a presión a punto de explotar. En paralelo, la tensión también se puede cortar con un cuchillo entre Máximo y Lorenzo.

Entretanto, Leocadia malmete contra el duque de Buenaventura ante su hija Ángela, diciéndole que el aristócrata está ejerciendo una peligrosa influencia sobre Curro, su prometido. Es la segunda alternativa para frustrar un futuro negocio entre Máximo y quien va a ser su yerno. Ángela, por su lado, hace oídos sordos.

Resumen del capítulo 872 de 'La Promesa' de este viernes 24 de julio

Salta la bomba en La Promesa. Ángela es la hija de Máximo de Buenaventura. En una conversación con Leocadia de Figueroa, que se ha mantenido esquiva con el duque hasta el momento, confiesa que el motivo de su estancia en el palacio de los Luján es la joven.

Julio Sopena, el déspota ayuda de cámara del aristócrata, sigue maltratando al servicio. Esta vez, protagonizará un fuerte encontronazo con Ricardo Pellicer. Mientras, Tomasa celebra que han logrado infundir terror entre los lacayos y doncellas de La Promesa. Por eso, instiga a Julio a cometer más jugarretas para fastidiarles.

Leocadia abronca a Petra ferozmente y la tacha de "inútil" por un suceso ¿propiciado por su hermana Tomasa? Y Lorenzo, escamado por la complicidad que se ha forjado entre el duque de Buenaventura y Curro, trata de averiguar qué tienen entre manos.

En paralelo, el padre Samuel apremia a María Fernández y a Carlo Castejón para que bauticen cuanto antes a la niña, a pesar de que ya se encuentra fuera de peligro según el doctor Peribáñez. El bebé ha superado la infección milagrosamente.

Por su parte, Ciro trata con desdén a Julieta y Manuel en el hangar, ajeno completamente a los sentimientos desbocados que existen entre ellos y al momento romántico que protagonizaron en los jardines de La Promesa, que culminó con un apasionado beso. A la par, Ángela sospecha de Máximo y le dice que oculta el verdadero motivo de su visita.