Pedro Ruiz da sentencia a la entrevista de Zapatero con Javier Ruiz en 'Mañaneros 360' de TVE y dice lo que muchos creen

Tras la entrevista que hizo Javier Ruiz a José Luis Rodríguez Zapatero en 'Mañaneros 360' son muchas las reacciones que ha provocado. Después del contundente análisis que ha hecho Euprepio Padula, otro que no ha dudado en mostrar su visión sobre esta gran exclusiva ha sido Pedro Ruiz.

Desde antes de producirse la entrevista, eran muchos los que cuestionaban a Javier Ruiz y aseguraban que había pactado las preguntas con el ex presidente del Gobierno. De hecho, el presentador no dudó en alzar la voz y decir 'basta' ante las presiones que estaba recibiendo por parte de la derecha.

Después, la realidad desmontó todas las críticas tanto de la derecha como de la ultraderecha pues hubo varios momentos en los que Javier Ruiz puso a José Luis Rodríguez Zapatero en problemas con sus repreguntas. Incluso se pudo ver al socialista bastante incómodo con alguna de las cuestiones.

Como era de esperar, fueron muchos los que utilizaron las redes para dar su veredicto a la entrevista de Javier Ruiz a Zapatero y fueron muchos los que aplaudieron al presentador por el gran trabajo que había hecho. También Pedro Ruiz ha querido mojarse a través de su cuenta de "X" como suele hacer con todos los temas de actualidad.

En este sentido, Pedro Ruiz ha querido diferenciar muy bien lo que es una entrevista de lo que es una comparecencia ante el juez después de que muchos estén señalando que Zapatero no contestó a las dudas que hay en torno al caso en el que se ha visto implicado. "Una entrevista en la televisión no tiene el valor de una comparecencia ante el juez", empieza diciendo.

"Zapatero trató ayer de achicar sus quebrantos públicos en @La1_tve con Javier Ruíz. Las sombras permanecen", concluye el actor y presentador sobre lo visto en 'Mañaneros 360'. Una entrevista que arrasó en audiencia con un desorbitado 23,3% de share y casi un millón de espectadores llevando al programa matinal a anotar uno de sus mejores datos con un 18,9% de cuota de pantalla y 608.000 espectadores de media.