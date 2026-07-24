Euprepio Padula hace un claro balance de lo que captó con Javier Ruiz y Zapatero en TVE: "Francamente poco afortunado"

Javier Ruiz consiguió este jueves la entrevista más buscada por todos los medios de comunicación. El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, elegía el programa 'Mañaneros 360' en La 1 de TVE para romper su silencio tras su imputación por la Audiencia Nacional por el rescate de Plus Ultra.

Antes de que comenzase la entrevista, el presentador se mostraba muy molesto por las críticas que estaba recibiendo por parte de PP y Vox, acusándole de pactar las preguntas con el expresidente socialista. Algo que, poco después, pudimos comprobar que no era cierto, debido a las comprometidas e incisivas preguntas que le formuló y que consiguieron poner contra las cuerdas a Zapatero en más de una ocasión.

Las reacciones a la entrevista, que duró unos 40 minutos, no se hicieron esperar. Los usuarios de las redes sociales, en su mayoría, aplaudieron la actuación de Javier Ruiz, quien realizó una labor impecable. "Maravillosa entrevista. Sin edulcorar y al grano. A ver si Feijóo es valiente y se pone delante de Javier"; "Buena entrevista de Javier Ruiz y Zapatero. Sin tapujos", eran algunos de los comentarios que se podían leer en X.

La dura sentencia de Euprepio Padula sobre la entrevista de Zapatero con Javier Ruiz en 'Mañaneros 360'

Una de las reacciones más contundentes ha sido la del periodista italiano y colaborador habitual de los programas de TVE, Euprepio Padula, quien, a través de su cuenta de X, ha ensalzado la labor del presentador y ha dicho lo que verdaderamente piensa de las respuestas del expresidente.

"Entrevista de Javier Ruiz a Zapatero en 'Mañaneros 360'", ha empezado escribiendo el periodista, antes de dar su "balance": "Javier Ruiz incisivo, preparado y sin conformarse con la primera respuesta. Pregunta, escucha y, cuando no obtiene repuesta, repregunta. Y vuelve a repreguntar. Especialmente incisivo en Plus Ultra, las joyas y el papel de las hijas de Zapatero".

Respecto al expolítico, Euprepio Padula opina lo siguiente: "Zapatero proclama con rotundidad su "inocencia absoluta", algo que por supuesto debe respetarse mientras la Justicia investiga". Aunque cree que no estuvo del todo acertado: "Comunicativamente, creo que estuvo francamente poco afortunado. Algunas explicaciones, especialmente sobre las joyas, generaron más preguntas que respuestas".

"Y refugiarse reiteradamente en "lo explicaré ante el juez" resulta poco eficaz cuando decides acudir a una entrevista precisamente para dar explicaciones", considera el colaborador de TVE. Pero Euprepio Padula va más allá en sus críticas al expresidente: "Creo que, desde el punto de vista político, social y comunicativo, la entrevista no le favoreció. ¿Por qué? Porque si Zapatero decidió acudir a televisión para despejar dudas, recuperar confianza y convencer a quienes durante estas semanas han empezado a dudar de él, creo que probablemente no lo consiguió", sentencia.

ENTREVISTA DE JAVIER RUIZ A ZAPATERO EN @MananerosTVE



Mi balance:



🔘 @Ruiz_Noticias , incisivo, preparado y sin conformarse con la primera respuesta.



🔘 Pregunta, escucha y, cuando no obtiene respuesta, repregunta. Y vuelve a repreguntar.



🔘 Especialmente incisivo en Plus… — Euprepio Padula (@EuprepioPadula) July 23, 2026

Los dos momentos en los que Zapatero se revolvió contra Javier Ruiz

Durante la entrevista, José Luis Rodríguez Zapatero reiteró su inocencia, desmintiendo que participara en el rescate a Plus Ultra. También negó que utilizara a sus hijas como testaferro. Hubo dos momentos especialmente tensos en los que el invitado se revolvió contra el presentador. Por un lado, cuando este le preguntó, precisamente, si había utilizado a sus hijas como testaferro, una pregunta que, el expresidente tachó de "increíble",

Por otro lado, Zapatero también se mostró incómodo cuando Javier Ruiz le preguntó si podrían salir a la luz algunas conversaciones con Julio Martínez o con alguien relacionado con el caso. Estas incisivas cuestiones del comunicador valenciano a su invitado provocó que muchos usuarios de X compararan esta entrevista con las realizadas por políticos del PP en sus medios afines, como la de Antonio Naranjo a Ayuso en Telemadrid.